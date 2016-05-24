トレンドの安定性の決定のために、J.ウェルズワイルダーはAverage Directional Index (ADX)を開発しました。

ADXは、市場動向を分析し、外国為替市場などの取引の意思決定を行うことができます。

しかし、インディケータの外観は視覚的に便利ではなく、改良の余地があります。



改良のために、ColorXADX.mq5 インディケータのコードが作成され、+DI と -DI 線が現在のトレンドの方向によって変化し、クラウドの幅がトレンドの強さによって変化するDRAW_FILLINGスタイルで表示されます。ADX線は、点として形成されています。色は、これらのドットのレベルと相対した位置によって定義され、値が設定されているトレンドパワーに依存します。

インディケータは2つの平均化を使用したユニバーサル平滑化で構築されており、バリアントのダースからそれぞれの平均化を選択する可能性を持ちます。

SMA - 単純移動平均 EMA - 指数移動平均 SMMA - 平滑化された移動平均 LWMA - 線形加重移動平均 JJMA - JMA適応平均 JurX - ウルトラリニア平滑化 ParMA - パラボリック平滑化 T3 - Tillsonの複数指数平滑化 VIDYA - Tushar Chandeのアルゴリズムを使用した平滑化 AMA - Perry Kaufmanのアルゴリズムを使用した平滑化

Phaseパラメータは異なる平滑化アルゴリズムでは完全に異なる意味を持つことには留意すべきです。

JMAでは、それは-100〜100の外部Phase変数です。

それは、T3ではより良い視覚化のために100を乗じた平滑化率です。

VIDYAでは CMOオシレータ期間、AMAでは低速EMAの期間です。

AMAの高速EMA期間ではこれは固定値で、デフォルトでは2に等しいです。累乗比もAMAでは2に等しいです。

このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

ColorXADXインディケータの入力パラメータ：