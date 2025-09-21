거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Facebook에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
라게르 필터 - MetaTrader 5용 지표
- 게시자:
- Nikolay Kositsin
- 조회수:
- 27
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
존 엘러스의 저서 "주식과 선물을 위한 사이버네틱 분석: 트레이딩 향상을 위한 최첨단 DSP 기술" 에 나오는 두 가지 이동평균 지표입니다. 빨간색 이동평균은 필터 자체로 중기 추세 지표입니다. 가장 단순한 평균화 메커니즘을 가진 파란색 이동평균은 빠른 추세 필터로 사용됩니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/598
Balance_Reset
이 라이브러리는 백테스팅 중에 구성 가능한 손익 임계값에 따라 계좌 잔고를 재설정하여 소품 트레이딩 회사 시나리오를 시뮬레이션하고 분석을 위해 재설정 결과를 기록합니다.TardioBot
역사적 인물인 주세페 타르디오의 이름을 딴 타르디오봇 V1.05는 삼각 차익거래 전략을 사용하는 메타트레이더 5용 전문가용 어드바이저입니다.
선도적인
존 엘러스의 저서 "주식과 선물을 위한 사이버네틱 분석: 트레이딩 향상을 위한 최첨단 DSP 기술"에 나오는 하나의 차트에 두 개의 이동평균(리드와 그 EMA 평균)을 표시한 지표입니다.MLP 신경망 클래스
CNetMLP 클래스는 다층 퍼셉트론(MLP)을 구현합니다.