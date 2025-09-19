이 인디케이터는 더 큰 차트주기에서 더 작은 차트주기로의 JFatlAcceleration 가격 가속의 방향을 보여줍니다.

또한 이 인디케이터는 더 큰 주기의 막대가 바뀔 때마다 현재 가속 방향에 대한 알림을 제공합니다. 가속도를 표시하는 데는 두 가지 색상의 화살표가 사용됩니다. 가속도가 0보다 크고 증가 중이면 위쪽 화살표의 색이 소금색이고, 가속도가 양수이고 값이 감소 중이면 화살표의 색이 노란색입니다. 그 반대도 마찬가지입니다. 가속도가 0보다 작고 하락하는 경우 아래쪽 화살표의 색은 빨간색이고, 가속도가 음수이고 값이 증가하는 경우 화살표의 색은 분홍색입니다.

이 표시기는 현재 추세의 방향을 그대로 표시하지 않고 두 번째 도함수 또는 가속도 만 표시하므로 일부 추세 표시기로이 표시기의 판독 값을 필터링하는 것이 좋습니다!

인디케이터가 작동하려면 클라이언트 터미널의 MQL5\Indicators 폴더에 컴파일된 ColorJFatlAcceleration 인디케이터 파일이 있어야 합니다. ColorJFatlAcceleration 인디케이터는 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 계열 평균화하기" 문서에 게시된 작업 방법에 대한 자세한 설명이 있는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스를 사용합니다.