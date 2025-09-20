이 인디케이터는 차트에 큰 색 점과 화살표로 거래 신호를 표시하고 알림을 제공합니다.

이 지표의 원리는 각각 주니어(차트 시간대)와 시니어 시간대라는 서로 다른 시간대에서 작동하는 JJRSX 오실레이터와 XMA 이동평균의 신호 비교를 기반으로 합니다.

컬러 화살표의 경우 XMA 인디케이터의 추세 신호는 시니어 차트주기로부터 가져오고, JJRSX 오실레이터의 추세 변화 신호는 주니어 차트주기로부터 가져옵니다. 컬러 점의 경우 XMA 지표의 추세 변화 신호가 분석됩니다. 컬러 화살표는 포지션 개시 신호로, 컬러 점은 포지션 종료 신호로 사용됩니다.

예를 들어, 상승 화살표가 나타나면 매수 포지션을 개시합니다. 빨간색 점이 나타나면 이 포지션을 청산합니다. 숏 포지션의 경우 - 분홍색 화살표와 녹색 점이 있는 동일한 전략입니다. 색상 점의 모양과 함께 나타나는 신호에 따라 포지션을 열고 닫을 수 있으며, 색상 화살표를 사용하여 기존 포지션에 추가할 수 있습니다.

이동평균 XMA의 경우 평균 알고리즘을 변경할 수 있습니다:

SMA - 단순이동평균; EMA - 지수 이동 평균; SMMA - 평활 이동 평균; LWMA - 선형 가중 이동평균; JJMA - JMA 적응 평균; JurX - 초선형 평균; ParMA - 파라볼릭 평균; T3 - 틸슨 다중 지수 평활; VIDYA - 투샤르 찬데 알고리즘을 사용한 평균화; AMA - 페리 카우프만 알고리즘을 사용한 평균화.

위상 유형 매개변수는 평균화 알고리즘에 따라 완전히 다른 의미를 가진다는 사실에 주목해야 합니다. JMA의 경우 -100에서 +100까지 변화하는 외부 변수 Phase입니다. T3의 경우 더 나은 인식을 위해 평균화 계수에 100을 곱한 값이고, VIDYA의 경우 CMO 오실레이터의 주기이며, AMA의 경우 느린 EMA의 주기입니다. 다른 알고리즘에서는 이러한 매개변수가 평균에 영향을 미치지 않습니다. AMA의 경우 빠른 EMA의 주기는 고정되어 있으며 기본적으로 2와 같습니다. AMA의 차수 계수도 2로 고정되어 있습니다.

XMA JJRSX 시스템 인디케이터가 작동하려면 터미널_데이터_터미널_디렉토리\MQL5\ 인디케이터\ 폴더에 XMA 및 JJRSX 인디케이터의 컴파일된 파일이 있어야 합니다. 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스(terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include에 복사)를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.

인디케이터의 입력 매개변수:



인디케이터의 입력 매개변수는 세 그룹으로 나뉩니다. 인디케이터 자체의 매개변수, XMA 인디케이터 매개변수 및 JJRSX 인디케이터 매개변수를 표시합니다: