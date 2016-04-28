CodeBaseKategorien
Um festzustellen, ob ein Trend stabil ist, entwickelte J. Welles Wilder den Average Directional Index (ADX).

ADX ermöglicht Analyse des Markttrends und signalisiert Handelsentscheidungen auch für den FOREX-Markt.

Jedoch das Aussehen dieses Indikators lässt viel zu wünschen übrig - er ist nicht sehr anschaulich.

Um das zu verbessern, wurde der ColorXADX.mq5 Indikator erstellt, die +DI und -DI-Linien werden im DRAW_FILLING-Stil angezeigt, d.h. die Farbe ändert sich je nach der Trendrichtung und die Breite der Wolke ist proportional zur Trendstärke. ADX-Linie erfolgt in Punkten. Ihre Farbe hängt von der Trendstärke ab, die durch die Position dieser Punkte relativ zu den Levels bestimmt wird; die Werte werden in den Einstellungen zugewiesen.

Dieser Indikator ermöglicht eine Auswahl aus 10 Varianten zur Glättung zu seiner Berechnung:

  1. SMA - einfacher gleitender Durchschnitt;
  2. EMA - exponentieller gleitender Durchschnitt;
  3. SMMA - geglätteter gleitender Durchschnitt;
  4. LWMA - linear gewichteter, gleitender Durchschnitt;
  5. JJMA - JMA adaptiver Durchschnitt;
  6. JurX - ultralineare Glättung;
  7. ParMA - parabolische Glättung;
  8. T3 - Tillsons multiple exponentielle Glättung;
  9. VIDYA - Glättung mit dem Algorithmus von Tushar Chande;
  10. AMA - Glättung mit dem Algorithmus von Perry Kaufman.

Es sollte angemerkt werden, der Parameter Phase hat für die verschiedene Glättungsalgorithmen völlig unterschiedliche Bedeutung.

  • Für JMA ist es eine externe Variable zwischen -100 bis +100.
  • Für T3 ist es eine Glättung multipliziert mit 100 zur besseren Erkennung.
  • Für VIDYA ist es eine CMO-Oszillator-Periode und für AMA ist es ein langsamerer EMA;
  • AMAs schnelle EMA-Periodenlänge ist ein fester Wert von 2 (Standard). Die Potenz in der Berechnung des AMA ist ebenfalls auf 2 gesetzt.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird gründlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.

ColorXADX und XADX Indikatoren

ColorXADX Indikator Eingabe-Parameter:

//+----------------------------------------------+
//| Indikator Eingabe-Parameter                  |
//+----------------------------------------------+
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_T3;            // Glättungsmethode des Histogramms
input int ADX_Period =14;                          // XMA Periodenlänge
input int ADX_Phase=100;                           // XMA Parameter [-100...+100]
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;             // Kalkulationspreis
input int Shift=0;                                 // Horizontale Verschiebung des Indikators in Bars
input int ExtraHighLevel=60;                       // Höchstwert des Trend
input int HighLevel=40;                            // Wert eines starken Trends
input int LowLevel=20;                             // Wert eines schwachen Trends
input ENUM_LINE_STYLE LevelStyle=STYLE_DASHDOTDOT; // Level-Linien Stil
input color LevelColor=Blue;                       // Level-Linien Farbe
input ENUM_WIDTH LevelWidth=w_1;                   // Level-Linien Stärke

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/586

