Um festzustellen, ob ein Trend stabil ist, entwickelte J. Welles Wilder den Average Directional Index (ADX).

ADX ermöglicht Analyse des Markttrends und signalisiert Handelsentscheidungen auch für den FOREX-Markt.

Jedoch das Aussehen dieses Indikators lässt viel zu wünschen übrig - er ist nicht sehr anschaulich.



Um das zu verbessern, wurde der ColorXADX.mq5 Indikator erstellt, die +DI und -DI-Linien werden im DRAW_FILLING-Stil angezeigt, d.h. die Farbe ändert sich je nach der Trendrichtung und die Breite der Wolke ist proportional zur Trendstärke. ADX-Linie erfolgt in Punkten. Ihre Farbe hängt von der Trendstärke ab, die durch die Position dieser Punkte relativ zu den Levels bestimmt wird; die Werte werden in den Einstellungen zugewiesen.

Dieser Indikator ermöglicht eine Auswahl aus 10 Varianten zur Glättung zu seiner Berechnung:

SMA - einfacher gleitender Durchschnitt; EMA - exponentieller gleitender Durchschnitt; SMMA - geglätteter gleitender Durchschnitt; LWMA - linear gewichteter, gleitender Durchschnitt; JJMA - JMA adaptiver Durchschnitt; JurX - ultralineare Glättung; ParMA - parabolische Glättung; T3 - Tillsons multiple exponentielle Glättung; VIDYA - Glättung mit dem Algorithmus von Tushar Chande; AMA - Glättung mit dem Algorithmus von Perry Kaufman.

Es sollte angemerkt werden, der Parameter Phase hat für die verschiedene Glättungsalgorithmen völlig unterschiedliche Bedeutung.

Für JMA ist es eine externe Variable zwischen -100 bis +100.

Für T3 ist es eine Glättung multipliziert mit 100 zur besseren Erkennung.

Für VIDYA ist es eine CMO-Oszillator-Periode und für AMA ist es ein langsamerer EMA;

AMAs schnelle EMA-Periodenlänge ist ein fester Wert von 2 (Standard). Die Potenz in der Berechnung des AMA ist ebenfalls auf 2 gesetzt.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird gründlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.

ColorXADX Indikator Eingabe-Parameter: