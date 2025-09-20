당사 팬 페이지에 가입하십시오
선형 레그 슬로프 V2 - MetaTrader 5용 지표
Nikolay Kositsin
- 37
실제 작성자:
igorad
신호선이 추가된 선형 회귀 알고리즘을 사용한 이동 평균. 인디케이터의 평균화 유형은 가능한 10가지 옵션 중 하나를 선택하여 변경할 수 있습니다:
- SMA - 단순 이동 평균;
- EMA - 지수 이동 평균;
- SMMA - 평활 이동 평균;
- LWMA - 선형 가중 이동 평균;
- JJMA - JMA 적응 평균;
- JurX - 초선형 평균;
- ParMA - 파라볼릭 평균;
- T3 - 틸슨 다중 지수 평활;
- VIDYA - 투샤르 찬데 알고리즘을 사용한 평균화;
- AMA - 페리 카우프만 알고리즘을 사용한 평균화.
위상 유형 매개변수는 평균화 알고리즘에 따라 의미가 상당히 다르다는 사실에 주의해야 합니다. JMA의 경우 -100에서 +100까지 변화하는 외부 변수 위상입니다. T3의 경우 더 나은 인식을 위해 평균화 계수에 100을 곱한 값이고, VIDYA의 경우 CMO 오실레이터의 주기이며, AMA의 경우 느린 EMA의 주기입니다. 다른 알고리즘에서는 이러한 매개변수가 평균에 영향을 미치지 않습니다. AMA의 경우 빠른 EMA의 주기는 고정되어 있으며 기본적으로 2와 같습니다. AMA의 차수 계수도 2로 고정되어 있습니다.
이 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스( terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include에 복사)를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.
