为了确定一个稳定的趋势 J. Welles Wilder 开发了 平均方向性指数 (ADX)。

ADX 允许分析市场趋势和制定交易决策, 包括外汇市场。



然而，这个指标的外观存在很多有待改进之处 - 它的可视化不是很便利。



为了改进上述不足，ColorXADX.mq5 指标被创造出来, 此版本中 +DI 和 -DI 线显示为 DRAW_FILLING 风格，颜色可以依据当前趋势方向改变，并且云宽度与趋势力量成正比。ADX 线以点的形式组成。它们的颜色取决于趋势力量，趋势力量的定义是这些点相对于水平阀值的位置，其中，水平阀值在设定时分配。

本指标由两条通用平滑均线构成，而且可从一打可能版本中为每条均线选择平滑算法:



SMA - 简单移动平均; EMA - 指数移动平均; SMMA - 平滑移动平均; LWMA - 线性加权移动平均; JJMA - JMA 自适应平均; JurX - 超线性平滑; ParMA - 抛物线平滑; T3 - Tillson 多指数平滑; VIDYA - 使用Tushar Chande 的平滑算法 AMA - 使用 Perry Kaufman 的平滑算法

应当注意的是，Phase 参数对不同的平滑算法具有完全不同的含义。



对于 JMA 它的外部 Phase 变量从 -100 至 +100变化。

对于 T3 它的平滑率乘以100 会有更佳的可视效果;

对于 VIDYA 它是 CMO 周期, 对于 AMA 它是慢速 EMA 周期;

对于 AMA，快速 EMA 周期是一个固定值，且省缺值为 2。对于 AMA，力度提升比率也等于 2。

本指标使用的 SmoothAlgorithms.mqh 类库 (必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

ColorXADX 指标输入参数: