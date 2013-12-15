代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

XADX - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
显示:
2889
等级:
(16)
已发布:
已更新:
colorxadx.mq5 (20.66 KB) 预览
xadx.mq5 (16.07 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

为了确定一个稳定的趋势 J. Welles Wilder 开发了 平均方向性指数 (ADX)。

ADX 允许分析市场趋势和制定交易决策, 包括外汇市场。

然而，这个指标的外观存在很多有待改进之处 - 它的可视化不是很便利。

为了改进上述不足，ColorXADX.mq5 指标被创造出来, 此版本中 +DI 和 -DI 线显示为 DRAW_FILLING 风格，颜色可以依据当前趋势方向改变，并且云宽度与趋势力量成正比。ADX 线以点的形式组成。它们的颜色取决于趋势力量，趋势力量的定义是这些点相对于水平阀值的位置，其中，水平阀值在设定时分配。

本指标由两条通用平滑均线构成，而且可从一打可能版本中为每条均线选择平滑算法:

  1. SMA - 简单移动平均;
  2. EMA - 指数移动平均;
  3. SMMA - 平滑移动平均;
  4. LWMA - 线性加权移动平均;
  5. JJMA - JMA 自适应平均;
  6. JurX - 超线性平滑;
  7. ParMA - 抛物线平滑;
  8. T3 - Tillson 多指数平滑;
  9. VIDYA - 使用Tushar Chande 的平滑算法
  10. AMA - 使用 Perry Kaufman 的平滑算法

应当注意的是，Phase 参数对不同的平滑算法具有完全不同的含义。

  • 对于 JMA 它的外部 Phase 变量从 -100 至 +100变化。
  • 对于 T3 它的平滑率乘以100 会有更佳的可视效果;
  • 对于 VIDYA 它是 CMO 周期, 对于 AMA 它是慢速 EMA 周期;
  • 对于 AMA，快速 EMA 周期是一个固定值，且省缺值为 2。对于 AMA，力度提升比率也等于 2。

本指标使用的 SmoothAlgorithms.mqh 类库 (必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

ColorXADX 和 XADX 指标

ColorXADX 指标输入参数:

//+----------------------------------------------+
//| Indicator input parameters                   |
//+----------------------------------------------+
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_T3;         // 直方图平滑周期
input int ADX_Period =14;                        // XMA 平滑周期
input int ADX_Phase=100;                         // XMA 平滑参数 [-100...+100]
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;          // 适用价格
input int Shift=0;                               // 指标水平位移柱线数
input int ExtraHighLevel=60;                     // 最大趋势水平
input int HighLevel=40;                          // 强趋势水平
input int LowLevel=20;                           // 弱趋势水平
input ENUM_LINE_STYLE LevelStyle=STYLE_DASHDOTDOT;  // 水平线风格
input color LevelColor=Blue;                     // 水平线颜色
input ENUM_WIDTH LevelWidth=w_1;                // 水平线宽度

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/586

X2MA HTF X2MA HTF

通用移动平均线，显示更高时间帧的值。

JFatlSpeed HTF JFatlSpeed HTF

本指标在一个较小的时间帧里，显示价格在大时间帧中的 JFatlSpeed 加速方向。

平滑的蜡烛 HTF 平滑的蜡烛 HTF

本指标在一个较小的时间帧里，显示大时间帧中的 "平均" 蜡烛条。

XDeMarker_BB XDeMarker_BB

DeMarker 指标并可选择平滑算法来组成彩色、可动态变化的超买和超卖水平。