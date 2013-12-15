请观看如何免费下载自动交易
为了确定一个稳定的趋势 J. Welles Wilder 开发了 平均方向性指数 (ADX)。
ADX 允许分析市场趋势和制定交易决策, 包括外汇市场。
然而，这个指标的外观存在很多有待改进之处 - 它的可视化不是很便利。
为了改进上述不足，ColorXADX.mq5 指标被创造出来, 此版本中 +DI 和 -DI 线显示为 DRAW_FILLING 风格，颜色可以依据当前趋势方向改变，并且云宽度与趋势力量成正比。ADX 线以点的形式组成。它们的颜色取决于趋势力量，趋势力量的定义是这些点相对于水平阀值的位置，其中，水平阀值在设定时分配。
本指标由两条通用平滑均线构成，而且可从一打可能版本中为每条均线选择平滑算法:
- SMA - 简单移动平均;
- EMA - 指数移动平均;
- SMMA - 平滑移动平均;
- LWMA - 线性加权移动平均;
- JJMA - JMA 自适应平均;
- JurX - 超线性平滑;
- ParMA - 抛物线平滑;
- T3 - Tillson 多指数平滑;
- VIDYA - 使用Tushar Chande 的平滑算法
- AMA - 使用 Perry Kaufman 的平滑算法
应当注意的是，Phase 参数对不同的平滑算法具有完全不同的含义。
- 对于 JMA 它的外部 Phase 变量从 -100 至 +100变化。
- 对于 T3 它的平滑率乘以100 会有更佳的可视效果;
- 对于 VIDYA 它是 CMO 周期, 对于 AMA 它是慢速 EMA 周期;
- 对于 AMA，快速 EMA 周期是一个固定值，且省缺值为 2。对于 AMA，力度提升比率也等于 2。
本指标使用的 SmoothAlgorithms.mqh 类库 (必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
ColorXADX 指标输入参数:
//+----------------------------------------------+ //| Indicator input parameters | //+----------------------------------------------+ input Smooth_Method XMA_Method=MODE_T3; // 直方图平滑周期 input int ADX_Period =14; // XMA 平滑周期 input int ADX_Phase=100; // XMA 平滑参数 [-100...+100] input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; // 适用价格 input int Shift=0; // 指标水平位移柱线数 input int ExtraHighLevel=60; // 最大趋势水平 input int HighLevel=40; // 强趋势水平 input int LowLevel=20; // 弱趋势水平 input ENUM_LINE_STYLE LevelStyle=STYLE_DASHDOTDOT; // 水平线风格 input color LevelColor=Blue; // 水平线颜色 input ENUM_WIDTH LevelWidth=w_1; // 水平线宽度
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/586
