디트렌드 가격 오실레이터 또는 DPO는 시장의 과매수 또는 과매도 상태를 보여주는 기술 지표로 매수 및 매도 신호를 받는 데에도 사용할 수 있습니다.

디트렌디드 가격 오실레이터는 가격 움직임의 주요 주기에 집중하기 위해 추세를 걸러내려고 합니다. 이를 위해 이동 평균이 직선이 되고 이동 평균 위와 아래의 가격 변동이 가격 오실레이터가 됩니다.

이 지표는 장기 사이클의 단기 구성 요소를 분석하면 장기 사이클의 주요 전환점을 식별하는 데 유용할 수 있으므로 단기 사이클을 강조하는 데 사용됩니다. DPO는 장기 가격 주기를 고려하지 않으므로 단기 주기를 더 잘 볼 수 있습니다.

계산:

이 버전의 추세 없는 가격 오실레이터는 공식을 사용하여 계산합니다:

XXDPO = XMA(Price[bar] - XMA(Price[bar] , SMOOTH_Period) , DPO_Period)



Where:

XMA - 평균화 알고리즘;

가격[] - 금융 자산의 현재 가격;

SMOOTH_Period - 최종 지표의 평활화 기간;

DPO_Period - DPO 평균화 기간;

바 - 바 번호.

거래 신호 해석:



DPO가 제로선 위에 있을 때, 즉 가격이 이동평균 위에 있을 때 이는 강세 신호입니다. 마찬가지로 DPO가 0 선 아래 (가격이 이동 평균보다 낮을 때) - 이것은 약세 신호입니다.

장기 사이클 반전 지점(다이버전스):



차트에서 더 높은 고점 또는 더 깊은 저점이 형성된 경우, 가격 상승/하락 반전을 기다려야 합니다;

고점 또는 저점이 이전보다 낮거나 높으면 가격이 하락합니다.

매수 및 매도 신호에는 두 가지 해석이 있습니다.

매수 신호는 다음과 같은 경우입니다:

디트렌드 가격 오실레이터가 0선을 위쪽으로 교차하는 경우; 디트렌드 가격 오실레이터가 이전 저점으로 확인된 과매도 영역에 있고, 복도 상단선과 디트렌드 가격 오실레이터 및 가격 하락을 제한하는 가격을 돌파한 경우.

다음과 같은 경우 매도 신호입니다:

디트렌드 가격 오실레이터가 영선을 하향으로 교차하는 경우; 디트렌드 가격 오실레이터가 이전 고점에 의해 확인된 과매수 영역에 있고 DPO와 가격이 상승 추세의 지지선을 돌파하는 경우.

이 인디케이터는 거래 신호를 얻는 데 거의 사용되지 않습니다. 지표의 충분한 효율성은 다른 지표와 함께 사용할 때만 가능하다는 점에 유의해야 합니다. 그럼에도 불구하고 다른 지표의 최적 창 너비를 조정하기 위해주기를 감지하는 데 유용한 도구입니다.

이 지표에서는 10가지 옵션 중에서 선택할 수 있는 평균 및 평활화 알고리즘을 변경할 수 있습니다:

SMA - 단순이동평균; EMA - 지수 이동 평균; SMMA - 평활 이동 평균; LWMA - 선형 가중 이동 평균; JJMA - JMA 적응 평균; JurX - 초선형 평균; ParMA - 파라볼릭 평균; T3 - 틸슨 다중 지수 평활; VIDYA - 투샤르 찬데 알고리즘을 사용한 평균화; AMA - 페리 카우프만 알고리즘을 사용한 평균화.

Phase1 및 Phase2 매개변수는 평균화 알고리즘에 따라 의미가 상당히 다르다는 사실에 주의해야 합니다. JMA의 경우 -100에서 +100까지 변화하는 외부 변수 Phase입니다. T3의 경우 더 나은 인식을 위해 평균화 계수에 100을 곱한 값이고, VIDYA의 경우 CMO 오실레이터의 주기이며, AMA의 경우 느린 EMA의 주기입니다. 다른 알고리즘에서는 이러한 매개변수가 평균에 영향을 미치지 않습니다. AMA의 경우 빠른 EMA의 주기는 고정되어 있으며 기본적으로 2와 같습니다. AMA의 차수 계수도 2로 고정되어 있습니다.

이 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스(terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include에 복사)를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.