지표

주기 기간 - MetaTrader 5용 지표

실제 저자:

위톨드 워즈니악

이 지표의 목적은 금융 자산의 가격 변화 과정의 주기성을 측정하는 것입니다.

이 보조지표는 현재 시장 사이클의 값을 보조지표 버퍼에 저장하는데, 이는 결코 일정하지 않습니다. 이 지표는 주로 오실레이터에 사용되어 변화하는 시장 주기에 적응하고 적응형 오실레이터로 전환하도록 설계되었습니다.

이 지표는 2002년 11월 "주식 및 원자재의 기술적 분석" 잡지에 게재된 John Ehlers의 "피셔 변환 사용" 기사를 기반으로 합니다.

주기 기간 표시기

이 지표를 다른 지표(예: RVI 오실레이터)의 코드에서 사용하려면 글로벌 수준에서 지표 핸들 변수 CyclePeriod를 선언해야 합니다:

//---- 인디케이터 핸들을 위한 정수 변수 선언
int CP_Handle;

그 후, RVI 인디케이터의 초기화 블록에서 CyclePeriod 인디케이터 핸들을 가져와야 합니다:

//---- 사이클 주기 표시기 핸들 가져오기
   CP_Handle=iCustom(NULL,0,"CyclePeriod",Alpha);
   if(CP_Handle==INVALID_HANDLE)
     {
      Print("사이클 주기 표시기 핸들을 가져오는 데 실패했습니다.");
      return(1);
     }

이제 사용 된 지표의 입력 매개 변수이며 기간 평균 계수를 나타내는 새 변수 Alpha가 있습니다. 이 변수는 개발 중인 인디케이터의 입력 변수로 만들어야 합니다.

//+----------------------------------------------+
//|| 표시기 입력 매개변수 |
//+----------------------------------------------+
input double Alpha=0.07; // 지표 평균화 계수

그러나 이전 입력 변수 Length는 입력 매개 변수 수에서 제거하여 OnCalculate() 함수 내에서 로컬 변수로 만들어야 합니다.

평균화를 위해 인디케이터는 배열을 사용하며, 배열의 크기는 길이 매개변수의 값으로 고정됩니다:

//---- 가변 배열에 메모리 할당하기 
   ArrayResize(Count,Length);
   ArrayResize(Value1,Length);
   ArrayResize(Value2,Length);

이제 이 매개변수의 값이 변경되므로 이러한 배열의 크기를 이 변수의 예상 최대값보다 작지 않게 설정하는 것이 좋습니다.

지표의 차트를 분석 한 결과이 값이 100 이상으로 올라가지 않도록 할 수 있으므로 배열의 크기를 정확히이 크기로 만듭니다:

//---- 가변 배열에 메모리 할당하기 
   ArrayResize(Count,MAXPERIOD);
   ArrayResize(Value1,MAXPERIOD);
   ArrayResize(Value2,MAXPERIOD);

그리고 이미 OnCalculate() 블록에서 사용자 지정 지표 CyclePeriod의 버퍼에서 현재 막대의 기간 값을 가져와 이전 입력 매개 변수 Length의 값 대신 사용합니다.

//---- 주요 지표 계산 주기
   for(bar=first; bar<rates_total && !IsStopped(); bar++)
     {
      //---- 새로 나타난 데이터를 배열에 복사합니다.
      if(CopyBuffer(CP_Handle,0,rates_total-1-bar,4,period)<=0) return(RESET);

      Length=int(MathFloor((4.0*period[0]+3.0*period[1]+2.0*period[2]+period[3])/20.0));
      if(bar<Length) Length=bar; // 유효한 막대 수로 평균을 잘라내기

이 경우 마지막 네 개의 값은 CyclePeriod 표시기 버퍼에서 가져와 선형 가중 평균을 낸 다음 얻은 값을 평균 기간 길이로 사용합니다. 마지막으로 인디케이터 코드의 마지막 줄을 약간 변경해야 합니다:

      if(bar<rates_total-1) Recount_ArrayZeroPos(Count,MAXPERIOD);

결과적으로 적응형 RVI 오실레이터가 생겼습니다:

그림 2 RVI 및 적응형 RVI 표시기

