실제 저자:

위톨드 워즈니악

이 지표의 목적은 금융 자산의 가격 변화 과정의 주기성을 측정하는 것입니다.



이 보조지표는 현재 시장 사이클의 값을 보조지표 버퍼에 저장하는데, 이는 결코 일정하지 않습니다. 이 지표는 주로 오실레이터에 사용되어 변화하는 시장 주기에 적응하고 적응형 오실레이터로 전환하도록 설계되었습니다.

이 지표는 2002년 11월 "주식 및 원자재의 기술적 분석" 잡지에 게재된 John Ehlers의 "피셔 변환 사용" 기사를 기반으로 합니다.

이 지표를 다른 지표(예: RVI 오실레이터)의 코드에서 사용하려면 글로벌 수준에서 지표 핸들 변수 CyclePeriod를 선언해야 합니다:

int CP_Handle;

그 후, RVI 인디케이터의 초기화 블록에서 CyclePeriod 인디케이터 핸들을 가져와야 합니다:

CP_Handle= iCustom ( NULL , 0 , "CyclePeriod" ,Alpha); if (CP_Handle== INVALID_HANDLE ) { Print ( "사이클 주기 표시기 핸들을 가져오는 데 실패했습니다." ); return ( 1 ); }

이제 사용 된 지표의 입력 매개 변수이며 기간 평균 계수를 나타내는 새 변수 Alpha가 있습니다. 이 변수는 개발 중인 인디케이터의 입력 변수로 만들어야 합니다.

input double Alpha= 0.07 ;

그러나 이전 입력 변수 Length는 입력 매개 변수 수에서 제거하여 OnCalculate() 함수 내에서 로컬 변수로 만들어야 합니다.



평균화를 위해 인디케이터는 배열을 사용하며, 배열의 크기는 길이 매개변수의 값으로 고정됩니다:

ArrayResize (Count,Length); ArrayResize (Value1,Length); ArrayResize (Value2,Length);

이제 이 매개변수의 값이 변경되므로 이러한 배열의 크기를 이 변수의 예상 최대값보다 작지 않게 설정하는 것이 좋습니다.



지표의 차트를 분석 한 결과이 값이 100 이상으로 올라가지 않도록 할 수 있으므로 배열의 크기를 정확히이 크기로 만듭니다:

ArrayResize (Count,MAXPERIOD); ArrayResize (Value1,MAXPERIOD); ArrayResize (Value2,MAXPERIOD);

그리고 이미 OnCalculate() 블록에서 사용자 지정 지표 CyclePeriod의 버퍼에서 현재 막대의 기간 값을 가져와 이전 입력 매개 변수 Length의 값 대신 사용합니다.

for (bar=first; bar<rates_total && ! IsStopped (); bar++) { if ( CopyBuffer (CP_Handle, 0 ,rates_total- 1 -bar, 4 ,period)<= 0 ) return (RESET); Length= int ( MathFloor (( 4.0 *period[ 0 ]+ 3.0 *period[ 1 ]+ 2.0 *period[ 2 ]+period[ 3 ])/ 20.0 )); if (bar<Length) Length=bar;

이 경우 마지막 네 개의 값은 CyclePeriod 표시기 버퍼에서 가져와 선형 가중 평균을 낸 다음 얻은 값을 평균 기간 길이로 사용합니다. 마지막으로 인디케이터 코드의 마지막 줄을 약간 변경해야 합니다:

if (bar<rates_total- 1 ) Recount_ArrayZeroPos(Count,MAXPERIOD);

결과적으로 적응형 RVI 오실레이터가 생겼습니다: