Детрендовый ценовой осциллятор или Бестрендовый ценовой осциллятор (Detrended Price Oscillator, DPO) - технической индикатор, который показывает состояние перекупленности или перепроданности рынка, а также может быть использован для получения сигналов на покупку и продажу.

Детрендовый ценовой осциллятор старается отфильтровать тенденции, с тем чтобы сосредоточить внимание на основных циклах движения цены. Для этого скользящая средняя превращается в прямую, а изменения цены выше и ниже скользящей средней становятся ценовым осциллятором.

Этот индикатор используется для выделения краткосрочных циклов, так как анализ краткосрочных компонентов долгосрочных циклов может быть полезен в определении главных поворотных пунктов долгосрочного цикла. DPO не учитывает долгосрочные циклы цен, делая краткосрочные циклы более наглядными.

Расчет:

Эта версия осциллятора бестрендовой цены вычисляется по формуле:

XXDPO = XMA(Price[bar] - XMA(Price[bar] , SMOOTH_Period) , DPO_Period)



где:

XMA - алгоритм усреднения;

Price[] - текущая цена финансового актива;

SMOOTH_Period - период сглаживания итогового индикатора;

DPO_Period - период усреднения DPO;

bar - номер бара.

Интерпретация торговых сигналов:



Когда DPO находится выше нулевой линии, то есть цена выше своего скользящего среднего - это бычий сигнал. Аналогичным образом, когда DPO находится ниже нулевой линии (цена находится ниже своих скользящих средних) - это признак "медвежьего" тренда.

Точки разворота долгосрочных циклов (дивергенции):



если на графике образовался более высокий пик или более глубокая впадина, то следует ждать разворота цен вверх/вниз;

если пик или впадина ниже/выше предыдущей, то цены будут падать.

Есть две интерпретации сигналов на покупку и продажу.

Сигнал на покупку, когда:

Детрендовый ценовой осциллятор пересекает вверх нулевую линию; Детрендовый ценовой осциллятор находится в области перепроданности, подтвержденной предыдущими минимумами, и при этом происходит прорыв верхней линии коридора и Детрендовым ценовым осциллятором и ценой, ограничивающей нисходящее ценовое движение.

Сигнал на продажу, если:

Детрендовый ценовой осциллятор пересекает вниз нулевую линию; Детрендовый ценовой осциллятор находится в области перекупленности, подтвержденной предыдущими максимумами, а DPO и цена прорывают линию поддержки восходящего тренда.

Индикатор редко используется для получения торговых сигналов. Следует отметить, что достаточная эффективность индикатора возможна только при использовании вместе с другими индикаторами. Тем не менее, это полезный инструмент выявления циклов для настройки оптимальной ширины окна других индикаторов.

В данном индикаторе можно менять алгоритмы усреднения и сглаживания, имея выбор из десяти возможных вариантов:

SMA - простое скользящее среднее; EMA - экспоненциальное скользящее среднее; SMMA - сглаженное скользящее среднее; LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее; JJMA - адаптивное усреднение JMA; JurX - ультралинейное усреднение; ParMA - параболическое усреднение; T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона; VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде; AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.

Следует обратить внимание на тот факт, что параметры Phase1 и Phase2 для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже фиксирован на 2.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".