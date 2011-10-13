Ставь лайки и следи за новостями
Детрендовый ценовой осциллятор или Бестрендовый ценовой осциллятор (Detrended Price Oscillator, DPO) - технической индикатор, который показывает состояние перекупленности или перепроданности рынка, а также может быть использован для получения сигналов на покупку и продажу.
Детрендовый ценовой осциллятор старается отфильтровать тенденции, с тем чтобы сосредоточить внимание на основных циклах движения цены. Для этого скользящая средняя превращается в прямую, а изменения цены выше и ниже скользящей средней становятся ценовым осциллятором.
Этот индикатор используется для выделения краткосрочных циклов, так как анализ краткосрочных компонентов долгосрочных циклов может быть полезен в определении главных поворотных пунктов долгосрочного цикла. DPO не учитывает долгосрочные циклы цен, делая краткосрочные циклы более наглядными.
Расчет:
Эта версия осциллятора бестрендовой цены вычисляется по формуле:
где:
- XMA - алгоритм усреднения;
- Price[] - текущая цена финансового актива;
- SMOOTH_Period - период сглаживания итогового индикатора;
- DPO_Period - период усреднения DPO;
- bar - номер бара.
Интерпретация торговых сигналов:
Когда DPO находится выше нулевой линии, то есть цена выше своего скользящего среднего - это бычий сигнал. Аналогичным образом, когда DPO находится ниже нулевой линии (цена находится ниже своих скользящих средних) - это признак "медвежьего" тренда.
Точки разворота долгосрочных циклов (дивергенции):
- если на графике образовался более высокий пик или более глубокая впадина, то следует ждать разворота цен вверх/вниз;
- если пик или впадина ниже/выше предыдущей, то цены будут падать.
Есть две интерпретации сигналов на покупку и продажу.
Сигнал на покупку, когда:
- Детрендовый ценовой осциллятор пересекает вверх нулевую линию;
- Детрендовый ценовой осциллятор находится в области перепроданности, подтвержденной предыдущими минимумами, и при этом происходит прорыв верхней линии коридора и Детрендовым ценовым осциллятором и ценой, ограничивающей нисходящее ценовое движение.
Сигнал на продажу, если:
- Детрендовый ценовой осциллятор пересекает вниз нулевую линию;
- Детрендовый ценовой осциллятор находится в области перекупленности, подтвержденной предыдущими максимумами, а DPO и цена прорывают линию поддержки восходящего тренда.
Индикатор редко используется для получения торговых сигналов. Следует отметить, что достаточная эффективность индикатора возможна только при использовании вместе с другими индикаторами. Тем не менее, это полезный инструмент выявления циклов для настройки оптимальной ширины окна других индикаторов.
В данном индикаторе можно менять алгоритмы усреднения и сглаживания, имея выбор из десяти возможных вариантов:
- SMA - простое скользящее среднее;
- EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
- SMMA - сглаженное скользящее среднее;
- LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
- JJMA - адаптивное усреднение JMA;
- JurX - ультралинейное усреднение;
- ParMA - параболическое усреднение;
- T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
- VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде;
- AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.
Следует обратить внимание на тот факт, что параметры Phase1 и Phase2 для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже фиксирован на 2.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
