Индикаторы

XXDPO - индикатор для MetaTrader 5

Детрендовый ценовой осциллятор или Бестрендовый ценовой осциллятор (Detrended Price Oscillator, DPO) - технической индикатор, который показывает состояние перекупленности или перепроданности рынка, а также может быть использован для получения сигналов на покупку и продажу.

Детрендовый ценовой осциллятор старается отфильтровать тенденции, с тем чтобы сосредоточить внимание на основных циклах движения цены. Для этого скользящая средняя превращается в прямую, а изменения цены выше и ниже скользящей средней становятся ценовым осциллятором.

Этот индикатор используется для выделения краткосрочных циклов, так как анализ краткосрочных компонентов долгосрочных циклов может быть полезен в определении главных поворотных пунктов долгосрочного цикла. DPO не учитывает долгосрочные циклы цен, делая краткосрочные циклы более наглядными.

Расчет:

Эта версия осциллятора бестрендовой цены вычисляется по формуле:

XXDPO = XMA(Price[bar] - XMA(Price[bar] , SMOOTH_Period) , DPO_Period)

где:

  • XMA - алгоритм усреднения;
  • Price[] - текущая цена финансового актива;
  • SMOOTH_Period - период сглаживания итогового индикатора;
  • DPO_Period - период усреднения DPO;
  • bar - номер бара.

Интерпретация торговых сигналов:

Когда DPO находится выше нулевой линии, то есть цена выше своего скользящего среднего - это бычий сигнал. Аналогичным образом, когда DPO находится ниже нулевой линии (цена находится ниже своих скользящих средних) - это признак "медвежьего" тренда.

Точки разворота долгосрочных циклов (дивергенции):

  • если на графике образовался более высокий пик или более глубокая впадина, то следует ждать разворота цен вверх/вниз;
  • если пик или впадина ниже/выше предыдущей, то цены будут падать.

Есть две интерпретации сигналов на покупку и продажу.

Сигнал на покупку, когда:

  1. Детрендовый ценовой осциллятор пересекает вверх нулевую линию;
  2. Детрендовый ценовой осциллятор находится в области перепроданности, подтвержденной предыдущими минимумами, и при этом происходит прорыв верхней линии коридора и Детрендовым ценовым осциллятором и ценой, ограничивающей нисходящее ценовое движение.

Сигнал на продажу, если:

  1. Детрендовый ценовой осциллятор пересекает вниз нулевую линию;
  2. Детрендовый ценовой осциллятор находится в области перекупленности, подтвержденной предыдущими максимумами, а DPO и цена прорывают линию поддержки восходящего тренда.

Индикатор редко используется для получения торговых сигналов. Следует отметить, что достаточная эффективность индикатора возможна только при использовании вместе с другими индикаторами. Тем не менее, это полезный инструмент выявления циклов для настройки оптимальной ширины окна других индикаторов.

В данном индикаторе можно менять алгоритмы усреднения и сглаживания, имея выбор из десяти возможных вариантов:

  1. SMA - простое скользящее среднее;
  2. EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
  3. SMMA - сглаженное скользящее среднее;
  4. LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
  5. JJMA - адаптивное усреднение JMA;
  6. JurX - ультралинейное усреднение;
  7. ParMA - параболическое усреднение;
  8. T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
  9. VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде;
  10. AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.

Следует обратить внимание на тот факт, что параметры Phase1 и Phase2 для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже фиксирован на 2.

Индикатор использует классы  библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Индикатор XXDPO

