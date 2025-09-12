당사 팬 페이지에 가입하십시오
적응형 CG 오실레이터 - MetaTrader 5용 지표
- Nikolay Kositsin
- 52
-
실제 저자:
위톨드 워즈니악
적응형 CG 오실레이터는 실제 금융 자산의 끊임없이 변화하는 시장 주기에 적응하는 CG 오실레이터입니다.
기존 오실레이터는 평균 기간을 현재 시장 상황에 맞게 지속적으로 조정해야 합니다. 이 보조지표에서는 이러한 조정이 자동으로 수행됩니다. 이는 현재 시장 상태에 대한 지표 평균 기간을 계산하는 추가 지표 CyclePeriod를 사용하여 수행됩니다.
이 지표는 2002년 11월 잡지 "주식 및 원자재의 기술적 분석" 에 게재된 John Ehlers의 "피셔 변환 사용"이라는 기사를 기반으로 합니다.
인디케이터가 작동하려면 컴파일된 CyclePeriod 인디케이터 파일이 클라이언트 터미널의 MQL5/Indicators 폴더에 있어야 합니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/568
