실제 저자:

위톨드 워즈니악

적응형 CG 오실레이터는 실제 금융 자산의 끊임없이 변화하는 시장 주기에 적응하는 CG 오실레이터입니다.



기존 오실레이터는 평균 기간을 현재 시장 상황에 맞게 지속적으로 조정해야 합니다. 이 보조지표에서는 이러한 조정이 자동으로 수행됩니다. 이는 현재 시장 상태에 대한 지표 평균 기간을 계산하는 추가 지표 CyclePeriod를 사용하여 수행됩니다.

이 지표는 2002년 11월 잡지 "주식 및 원자재의 기술적 분석" 에 게재된 John Ehlers의 "피셔 변환 사용"이라는 기사를 기반으로 합니다.



인디케이터가 작동하려면 컴파일된 CyclePeriod 인디케이터 파일이 클라이언트 터미널의 MQL5/Indicators 폴더에 있어야 합니다.