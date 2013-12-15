非趋势价格振荡器 (DPO) 是一个技术指标，显示市场超买 / 超卖状态，也可用于获取买入 / 卖出信号。

它挑选出的趋势集中在基本的价格变动周期。为了实现这一目标，移动平均变换成线，并将价格低于或高于这条线作为一个趋势振荡器。

本指标用来突出短线周期，分析长线周期中的短线部分有助于判断长线的主要反转点。DPO 不考虑价格的长线周期，使得短线周期更明显。

计算:

本 DPO 版本计算公式如下:

XXDPO = XMA(Price[bar] - XMA(Price[bar] , SMOOTH_Period) , DPO_Period)



此处:

XMA - 平滑算法;

Price[] - 金融资产的当前价格;

SMOOTH_Period - 最终指标平滑周期;

DPO_Period - DPO 平滑周期;

bar - 柱线索引.

与交易信号工作:

如果 DPO 高于它的零轴 (即, 价格大于它的均线), 这是牛势信号。如果 DPO 低于零轴 (即, 价格低于它的均线), 这是熊势信号。

长线周期反转点 (背离):



如果图表产生很多高峰或很多低谷, 则价格上涨 / 下跌反转将随后来到;

如果一个高峰或一个低谷相对之前一个更低 / 更高, 则价格将下跌。

此处有两个买 / 卖信号解释.

我们将买入，当:



DPO 上穿零轴; DPO 位于由前低确认的超卖区，同时通道上边线已被 DPO 和 价格双双突破，这代表价格走势下跌有限。

我们将卖出，当:

DPO 下穿零轴; DPO 位于由前高确认的超买区，同时上升趋势的支撑线已被 DPO 和 价格双双突破。

本指标很少用来获取交易信号。应注意的是，只有与其它指标配合使用，本指标才能足够有效。然而，这是一个有用的揭示周期工具，可为其它指标设置优化窗口宽度。

本指标允许选择十种均线变形算法之一的版本。

SMA - 简单移动平均; EMA - 指数移动平均; SMMA - 平滑移动平均; LWMA - 线性加权移动平均; JJMA - JMA 自适应平均; JurX - 超线性平滑; ParMA - 抛物线平滑; T3 - Tillson 多指数平滑; VIDYA - 使用Tushar Chande 的平滑算法 AMA - 使用 Perry Kaufman 的平滑算法

应该指出的是 Phase1 和 Phase2 参数具有完全不同的含义，不同的平滑算法。对于 JMA 它的外部 Phase 变量从 -100 至 +100变化。对于 T3 它的平滑比率乘以 100 可有更佳视觉效果, 对于 VIDYA 它是 CMO 振荡周期，对于 AMA 它是慢速 EMA 周期。在其它算法中这些参数不能影响平滑。对于 AMA，快速 EMA 周期是一个固定值，且省缺值为 2。对于 AMA，力度提升比率也等于 2。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

