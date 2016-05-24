コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

XXDPO - MetaTrader 5のためのインディケータ

Detrended Price Oscillator (DPO)は、市場買われ過ぎ/売られ過ぎの状態を示し売/買シグナルの取得にも使用することができるテクニカル指標です。

これは、基本的な価格変動サイクルに集中するためにトレンドを選別します。これを達成するために、移動平均は線に変換され、以下に、その上下での価格変動はトレンドオシレータになります。

長期サイクルの短期成分の分析は後者の主反転ポイントを決定するのに有用なため、このインジケータは、短期サイクルを強調するために使用されます。DPOは短期サイクルをより顕著にし、長期的な価格サイクルは考慮しません。

計算：

このDPOバージョンは、次のように計算されます。

XXDPO = XMA(Price[bar] - XMA(Price[bar] , SMOOTH_Period) , DPO_Period)

ここで

  • XMA - 平滑化のアルゴリズム
  • Price[] - 金融資産の現在価格
  • SMOOTH_Period - 最終的なインディケータ平滑化期間
  • DPO_Period - DPO平滑化期間
  • bar - バーのインデックス

トレードシグナルの操作：

ゼロラインより上にあるDPO（すなわち、価格が移動平均を上回っている）は強気のシグナルです。 ゼロラインを下回っているDPO（すなわち、価格が移動平均を下回っている）は弱気シグナルです。

長期サイクルの反転点（相違）：

  • チャートがより高い天井やより深い底を生成する場合、価格の上方/下方への反転が続きます。
  • 天井または底が前のものよりも高い/低い場合、価格が下降します。

売買シグナルには2つの解釈があります。

次の場合には買います。

  1. DPOが上向きにゼロレベルを横切る。
  2. DPOは、前の安値によって確認された売られすぎレベルに位置し、チャンネルの上線がDPO及び価格の下降を制限している価格で分かれています。

次の場合には売ります。

  1. DPOが下向きにゼロレベルを横切る。
  2. DPOは、前の高値によって確認された買われすぎレベルに位置し、チャンネルとDPO及び価格の両方が上昇トレンドのサポートラインを分けている。

このインジケータは売買シグナルを取得するためにはめったに使用されません。インジケータは、他のインディケータを併用する場合にのみ十分に有効であり得ることには留意すべきです。それにもかかわらず、これは他のインディケータウィンドウの最適な幅を設定するためのサイクルを明らかにする有用なツールです。

このインディケータは、10の可能なバリアントから平滑化アルゴリズムを選択することができます。

  1. SMA - 単純移動平均
  2. EMA - 指数移動平均
  3. SMMA - 平滑化された移動平均
  4. LWMA - 線形加重移動平均
  5. JJMA - JMA適応平均
  6. JurX - ウルトラリニア平滑化
  7. ParMA - パラボリック平滑化
  8. T3 - Tillsonの複数指数平滑化
  9. VIDYA - Tushar Chandeのアルゴリズムを使用した平滑化
  10. AMA - Perry Kaufmanのアルゴリズムを使用した平滑化

Phase1およびPhase2パラメータは異なる平滑化アルゴリズムでは完全に異なる意味を持つことには留意すべきです。JMAでは、それは-100〜100の外部Phase変数です。それは、T3ではより良い視覚化のために100を乗じた平滑化率、VIDYAでは CMOオシレータ期間、AMAでは低速EMAの期間です。他のアルゴリズムでは、これらのパラメータは、平滑化には影響しません。AMAの高速EMA期間ではこれは固定値で、デフォルトでは2に等しいです。累乗比もAMAでは2に等しいです。

このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります

XXDPO

