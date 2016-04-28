Der Detrended Preis-Oszillator (DPO) zeigt die überkauft/überverkauft-Zustände des Marktes und kann auch für Kauf-, Verkauf-Signale verwendet werden.

Er findet Trends und konzentrieren sich auf grundlegende Zyklen der Kursbewegung. Um dies zu erreichen, wird der gleitende Durchschnitt verwendet und Preise, die sich unter- und oberhalb bewegen, dienen als Trend-Oszillator.

Dieser Indikator wird verwendet, um die kurzfristigen Zyklen hervorzuheben, weil die Analyse kurzfristiger Teile in langfristigen Zyklen hilfreich bei der Bestimmung der Haupt-Umkehr Punkte sein kann. DSB beachtet nicht die langfristige Preiszyklen, kurz-fristige Zyklen sind besser zu sehen.

Berechnung:



Diese DPO-Version rechnet wie folgt:

XXDPO = XMA(Price[bar] - XMA(Price[bar] , SMOOTH_Period) , DPO_Period)



wobei:

XMA - Glättungsalgorithmus;

Price[] - aktueller Preis des Vermögenswertes;

SMOOTH_Period - endgültige Glättungsperiode des Indikators;

DPO_Period - DPO Glättungsperiode;

bar - Bar-Index.

Die Arbeit mit Handelssignalen:

Wenn DPO über seiner Nulllinie ist (d.h., der Preis ist über dem gleitenden Durchschnitt), ist das ein Kaufsignal. Ist der DPO unterhalb der Nulllinie (d.h., der Preis ist unterhalb Ihrer gleitenden Durchschnitte), ist es ein Verkaufssignal.

Umkehr-Punkte langfristiger Zyklen (Divergenzen):

wenn auf dem Chart mehr Hochs oder Tiefs entstehen, sollten Sie auf einen Preis warten nach oben/unten warten;

wenn eine Spitzen oder Boden unter/über der vorherigen, dann werden die Preise fallen/steigen.

Es gibt zwei Interpretationen der Kauf-/Verkauf-Signale .

Wir sollten kaufen, wenn Sie:



DPO kreuzt die Nulllinie nach oben; DPO ist im überverkauften Bereich und bestätigt durch vorherige Tiefs und zur gleichen Zeit die durchbrochene obere Linie des Kanals, beide von DPO und dem Preis, begrenzt absteigende Preise.

Wir verkaufen sollte, wenn:

DPO kreuzt die Nulllinie nach unten; DPO ist im überkauften Bereich, bestätigt durch die vorherige Hochs, und zur gleichen Zeit durchbrechen beide DPO und der Preis die Unterstützungslinie eines steigenden Trends.

Der Indikator wird nur selten für Handelssignale verwendet. Es sollte angemerkt werden, dass der Indikator nur zusammen mit anderen Indikatoren effektiv ist. Dennoch ist er ein nützliches Hilfsmittel, das die Zyklen aufzeigt und für die Einstellung einer optimalen Länge anderen Indikatoren.

Dieser Indikator ermöglicht eine Auswahl aus 10 Varianten zur Glättung:

SMA - einfacher gleitender Durchschnitt; EMA - exponentieller gleitender Durchschnitt; SMMA - geglätteter gleitender Durchschnitt; LWMA - linear gewichteter, gleitender Durchschnitt; JJMA - JMA adaptiver Durchschnitt; JurX - ultralineare Glättung; ParMA - parabolische Glättung; T3 - Tillsons multiple exponentielle Glättung; VIDYA - Glättung mit dem Algorithmus von Tushar Chande; AMA - Glättung mit dem Algorithmus von Perry Kaufman.

Es sollte angemerkt werden, die Parameter Phase1 und Phase2 haben für die verschiedenen Glättungsalgorithmen ganz unterschiedliche Bedeutung. Für JMA ist es eine externe Variable zwischen -100 bis +100. Für T3 ist es eine Glättung multipliziert mit 100 zur besseren Erkennung, für VIDYA ist es eine CMO-Oszillator-Periode und für AMA ist es ein langsamerer EMA. In den anderen Algorithmen hat der Parameter keinen Einfluss auf die Glättung. AMAs schnelle EMA-Periodenlänge ist ein fester Wert von 2 (Standard). Die Potenz in der Berechnung des AMA ist ebenfalls auf 2 gesetzt.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird gründlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.

