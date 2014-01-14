Participe de nossa página de fãs
O Detrended Price Oscillator (DPO) é um indicador técnico que mostra os estados do mercado de sobrecompra / sobrevenda possibilitando também a obtenção de sinais de compra e venda.
Ele classifica as tendências para se concentrar em ciclos de movimento de preço básico. Para conseguir isso, a média móvel se transforma em linha e o preço varia abaixo e acima dela, tornando-se um oscilador de tendência.
Este indicador é usado para destacar os ciclos de curto prazo, já que a análise de componentes de curto prazo dos ciclos de longo prazo podem ser úteis na determinação dos principais pontos de reversão deste último. O DPO não considera que os ciclos de longo prazo de preços fazem com que os ciclos de curto prazo sejam mais perceptíveis.
Fórmula:
A versão deste DPO é calculado da seguinte maneira:
onde:
- XMA - algoritmo de suavização;
- Price[] - preço atual do ativo financeiro;
- SMOOTH_Period - indicador final do período suavizado;
- DPO_Period - período suavizado de DPO;
- bar - índice da barra.
Trabalhando com sinais de negociação:
Se DPO está acima da linha zero (ou seja, o preço está acima da média móvel), é um sinal de altista. Se DPO está abaixo da linha zero (ou seja, o preço está abaixo das médias móveis), é um sinal de baixa.
Pontos de reversão de ciclos de longo prazo (divergências):
- Se o gráfico gera topos mais altos ou fundos mais profundos, então o preço para cima / baixo será seguido por uma reversão;
- Se um topo ou um fundo é menor / maior do que seu anterior, o preço vai cair.
Há duas interpretações dos sinais de compra / venda.
Devemos comprar quando:
- DPO cruzar para cima a linha zero;
- DPO está localizado na área de sobrevenda confirmado pela mínima anterior e ao mesmo tempo a linha superior do canal vem sendo quebrada por DPO e pelo preço, que está limitando a queda do movimento de preço.
Devemos vender quando:
- DPO cruzar para baixo a linha zero;
- DPO está localizado na área de sobrecompra confirmado pela máxima anterior e ao mesmo tempo DPO e o preço estão quebrando a linha de suporte da tendência de alta.
Este indicador é usado raramente para se obter sinais de negociação. Deve notar-se que o indicador pode ser suficientemente eficaz apenas quando é utilizado em conjunto com outros indicadores. No entanto, ele é uma ferramenta útil em revelar os ciclos para definir a largura ideal de outros indicadores.
Este indicador permite selecionar o algoritmo de suavização dentre as dez versões possíveis:
- SMA - média móvel simples;
- EMA - média móvel exponencial;
- SMMA - média móvel suavizada;
- LWMA - média móvel ponderada linear;
- JJMA - média adaptativa JMA;
- JurX - suavização ultra linear;
- ParMA - suavização parabólica;
- T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
- VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
- AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.
Deve se notar que os parâmetros Phase1 e Phase2 possuem um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA. Estes parâmetros não afetam a suavização de outros algoritmos. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/571
