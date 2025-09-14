당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
X2MA NRTR - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 48
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
이 지표에서는 이동 평균의 방향성을 높이기 위해 NRTR 알고리즘(닉 리포크 후행 역전)을 사용하여 값을 보정합니다.
2006년 오토매틱 트레이딩 챔피언십에서 3위를 차지한 GODZILLA Expert Advisor는 NRTR 알고리즘을 기반으로 합니다. 오토매틱 트레이딩 챔피언십 2006 는 이 지표의 수치를 기반으로 한 브레이크 아웃 트레이딩 시스템이었습니다.
평균화 알고리즘은 10가지 변형을 사용하여 변경할 수 있습니다:
- SMA - 단순이동평균;
- EMA - 지수이동평균;
- SMMA - 평활 이동 평균;
- LWMA - 선형 가중 이동 평균;
- JJMA - JMA 적응 평균;
- JurX - 초선형 평균;
- ParMA - 파라볼릭 평균;
- T3 - 틸슨 다중 지수 평활;
- VIDYA - 투샤르 찬데 알고리즘을 사용한 평균화;
- AMA - 페리 카우프만 알고리즘을 사용한 평균화.
Phase1 및 Phase2 매개변수는 평균화 알고리즘에 따라 의미가 상당히 다르다는 사실에 주의해야 합니다. JMA의 경우 -100에서 +100까지 변화하는 외부 변수 Phase입니다. T3의 경우 더 나은 인식을 위해 평균화 계수에 100을 곱한 값이고, VIDYA의 경우 CMO 오실레이터의 주기이며, AMA의 경우 느린 EMA의 주기입니다. 다른 알고리즘에서는 이러한 매개변수가 평균에 영향을 미치지 않습니다. AMA의 경우 빠른 EMA의 주기는 고정되어 있으며 기본적으로 2와 같습니다. AMA의 차수 계수도 2와 같습니다.
이 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스(terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include에 복사)를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.
인디케이터의 입력 매개변수:
//+-----------------------------------+ //|| 표시기 입력 매개변수 | //+-----------------------------------+ input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA; // 첫 번째 평활화 평균화 방법 input int Length1=12; // 첫 번째 스무딩의 깊이 input int Phase1=15; // 첫 번째 평활화 매개변수 //---- JJMA Phase1의 경우 -100 ... +100 범위로, 트랜지션 프로세스의 품질에 영향을 줍니다; //---- VIDIA Phase1의 경우 CMO 기간, AMA의 경우 느린 이동 기간입니다. input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; // 두 번째 평활화 평균화 방법 input int Length2= 5; // 두 번째 스무딩의 깊이 input int Phase2=15; // 두 번째 평활화 매개변수 //---- JJMA Phase2의 경우 -100 ... +100 범위로, 트랜지션 프로세스의 품질에 영향을 줍니다; //---- VIDIA Phase2의 경우 CMO 기간, AMA의 경우 느린 이동 기간입니다. input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // 가격 상수 /* 표시기는 이 가격으로 계산됩니다(1-CLOSE, 2-OPEN, 3-HIGH, 4-LOW, 5-MEDIAN, 6-TYPICAL, 7-WEIGHTED, 8-SIMPLE, 9-QUARTER, 10-TRENDFOLLOW, 11-0.5 * TRENDFOLLOW). */ input uint Step=30; // 플랫 변동 크기 //---- 이 매개 변수는 플랫(포인트 단위의 디지털 샘플링 단계)으로 취한 변동 크기를 정의합니다. input uint Max_DEV=55; // 평균값을 변경하지 않는 X2MA와의 가격 편차 제한 input int Shift=0; // 표시기를 가로로 막대로 이동하기 input int PriceShift=0; // 포인트 단위로 표시기의 수직 이동
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/573
Windows 클립보드를 통해 차트 사이에 선택한 그래픽 개체를 텍스트로 복사하여 붙여넣습니다. 소스 차트에서는 Ctrl+Q를, 대상 차트에서는 Ctrl+J를 사용합니다.지그재그 보정 도구
지그재그 인디케이터로 확인된 강세 및 약세 기간을 브이라인으로 쉽게 시각화할 수 있습니다. 지그재그 표시를 제어하여 차트의 시작 또는 특정 수의 막대에서 시작하도록 선택할 수 있으며, 고점 또는 저점의 가격, 과거 기간의 방향 및 진폭을 핍 단위로 표시하는 레이블 표시도 제어할 수 있습니다. 물론 메인 창뿐만 아니라 하위 창에서도 작동합니다. 경고!!! 이것은 지표를 이해하고 보정하고 전략을 개발하는 데 도움이 되지만 직접 사용하기위한 것이 아닙니다. DeepL.com (무료 버전)으로 번역되었습니다.
관련 금융 자산의 공명 현상을 분석하는 다중 통화 전문가 시스템입니다.부드러운 적응형 모멘텀
존 엘러스의 저서 "주식과 선물을 위한 사이버네틱 분석: 트레이딩을 개선하는 최첨단 DSP 기술"의 적응형 모멘텀을 참고하세요.