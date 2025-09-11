당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
확률론적 사이버 사이클 - MetaTrader 5용 지표
- 게시자:
- Nikolay Kositsin
- 조회수:
- 61
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
실제 저자:
위톨드 워즈니악
스토캐스틱 사이버 사이클은 가격 계열이 아닌 사용자 지정 사이버 사이클 지표의 값으로 값을 계산하는 클래식 스토캐스틱 오실레이터입니다.
클래식 스토캐스틱 오실레이터는 시장이 나타내는 주기나 변동성 변화에 반응하지 않을 수 있습니다. 고정된 계산 기간을 사용하며 끊임없이 변화하는 시장 사이클 길이에 맞춰 조정되지 않습니다. 스토캐스틱 사이버 사이클 인디케이터는 이러한 단점이 없으며 현재 시장 변동성에 맞춰 조정됩니다.
이 지표는 2002년 11월 잡지 "주식 및 원자재의 기술적 분석" 에 실린 John Ehlers의 "피셔 변환 사용"이라는 기사를 기반으로 합니다. 이 지표를 사용하기 위한 가장 간단한 트레이딩 시스템은 스토캐스틱 오실레이터 또는 RSI와 완전히 유사합니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/543
인디케이터를 사용하면 다른 통화쌍의 차트를 추가 창에 표시할 수 있습니다.적응형 사이버 주기
적응형 사이버 사이클은 시시각각 변하는 실제 금융자산의 시장 사이클에 적응하는 지표입니다.
로트 크기와 손절매에 따라 위험을 동적으로 계산하는 지표(백분율 및 금액)를 제공합니다.Logging V2 for both MQL4 and MQL5
CDebugLogger 클래스는 MQL4/5 환경에서 사용하도록 설계된 유연하고 포괄적인 로깅 유틸리티입니다. 개발자는 타임스탬프, 함수 서명, 파일 이름, 줄 번호 등을 로그 항목에 포함하는 옵션을 사용하여 다양한 중요도 수준(정보, 경고, 오류, 디버그)으로 메시지를 로깅할 수 있습니다. 이 클래스는 콘솔과 파일 모두에 대한 로깅을 지원하며, 로그를 일반 폴더와 CSV 형식으로 저장할 수 있습니다. 또한 특정 키워드를 기반으로 로그를 무음 처리하여 민감한 정보가 기록되지 않도록 하는 기능도 제공합니다. 이 클래스는 다양한 디버깅 및 모니터링 요구 사항을 충족하는 사용자 지정 가능한 기능을 통해 MQL4/5 애플리케이션에서 강력한 로깅 메커니즘을 구현하려는 개발자에게 이상적입니다.