실제 저자:

위톨드 워즈니악

스토캐스틱 사이버 사이클은 가격 계열이 아닌 사용자 지정 사이버 사이클 지표의 값으로 값을 계산하는 클래식 스토캐스틱 오실레이터입니다.

클래식 스토캐스틱 오실레이터는 시장이 나타내는 주기나 변동성 변화에 반응하지 않을 수 있습니다. 고정된 계산 기간을 사용하며 끊임없이 변화하는 시장 사이클 길이에 맞춰 조정되지 않습니다. 스토캐스틱 사이버 사이클 인디케이터는 이러한 단점이 없으며 현재 시장 변동성에 맞춰 조정됩니다.

이 지표는 2002년 11월 잡지 "주식 및 원자재의 기술적 분석" 에 실린 John Ehlers의 "피셔 변환 사용"이라는 기사를 기반으로 합니다. 이 지표를 사용하기 위한 가장 간단한 트레이딩 시스템은 스토캐스틱 오실레이터 또는 RSI와 완전히 유사합니다.