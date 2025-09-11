코드베이스섹션
Nikolay Kositsin
61
(16)
위톨드 워즈니악

스토캐스틱 사이버 사이클은 가격 계열이 아닌 사용자 지정 사이버 사이클 지표의 값으로 값을 계산하는 클래식 스토캐스틱 오실레이터입니다.

클래식 스토캐스틱 오실레이터는 시장이 나타내는 주기나 변동성 변화에 반응하지 않을 수 있습니다. 고정된 계산 기간을 사용하며 끊임없이 변화하는 시장 사이클 길이에 맞춰 조정되지 않습니다. 스토캐스틱 사이버 사이클 인디케이터는 이러한 단점이 없으며 현재 시장 변동성에 맞춰 조정됩니다.

이 지표는 2002년 11월 잡지 "주식 및 원자재의 기술적 분석" 에 실린 John Ehlers의 "피셔 변환 사용"이라는 기사를 기반으로 합니다. 이 지표를 사용하기 위한 가장 간단한 트레이딩 시스템은 스토캐스틱 오실레이터 또는 RSI와 완전히 유사합니다.

