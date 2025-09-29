- 概要
TMUSI: T-Mobile US, Inc.
TMUSIの今日の為替レートは、-0.99%変化しました。日中、通貨は1あたり23.0000の安値と23.3750の高値で取引されました。
T-Mobile US, Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
TMUSI株の現在の価格は？
T-Mobile US, Inc.の株価は本日23.0200です。-0.99%内で取引され、前日の終値は23.2500、取引量は55に達しました。TMUSIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
T-Mobile US, Inc.の株は配当を出しますか？
T-Mobile US, Inc.の現在の価格は23.0200です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.52%やUSDにも注目します。TMUSIの動きはライブチャートで確認できます。
TMUSI株を買う方法は？
T-Mobile US, Inc.の株は現在23.0200で購入可能です。注文は通常23.0200または23.0230付近で行われ、55や-0.99%が市場の動きを示します。TMUSIの最新情報はライブチャートで確認できます。
TMUSI株に投資する方法は？
T-Mobile US, Inc.への投資では、年間の値幅22.1300 - 24.8000と現在の23.0200を考慮します。注文は多くの場合23.0200や23.0230で行われる前に、0.88%や-0.52%と比較されます。TMUSIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
T-Mobile US, Inc.の株の最高値は？
T-Mobile US, Inc.の過去1年の最高値は24.8000でした。22.1300 - 24.8000内で株価は大きく変動し、23.2500と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。T-Mobile US, Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
T-Mobile US, Inc.の株の最低値は？
T-Mobile US, Inc.(TMUSI)の年間最安値は22.1300でした。現在の23.0200や22.1300 - 24.8000と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。TMUSIの動きはライブチャートで確認できます。
TMUSIの株式分割はいつ行われましたか？
T-Mobile US, Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、23.2500、-0.52%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 23.2500
- 始値
- 23.2500
- 買値
- 23.0200
- 買値
- 23.0230
- 安値
- 23.0000
- 高値
- 23.3750
- 出来高
- 55
- 1日の変化
- -0.99%
- 1ヶ月の変化
- 0.88%
- 6ヶ月の変化
- -0.52%
- 1年の変化
- -0.52%
