TMUSI: T-Mobile US, Inc.

23.0200 USD 0.2300 (0.99%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TMUSI hat sich für heute um -0.99% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.0000 bis zu einem Hoch von 23.3750 gehandelt.

Verfolgen Sie die T-Mobile US, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von TMUSI heute?

Die Aktie von T-Mobile US, Inc. (TMUSI) notiert heute bei 23.0200. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.99% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 23.2500 und das Handelsvolumen erreichte 55. Das Live-Chart von TMUSI zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie TMUSI Dividenden?

T-Mobile US, Inc. wird derzeit mit 23.0200 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.52% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von TMUSI zu verfolgen.

Wie kaufe ich TMUSI-Aktien?

Sie können Aktien von T-Mobile US, Inc. (TMUSI) zum aktuellen Kurs von 23.0200 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 23.0200 oder 23.0230 platziert, während 55 und -0.99% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von TMUSI auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in TMUSI-Aktien?

Bei einer Investition in T-Mobile US, Inc. müssen die jährliche Spanne 22.1300 - 24.8000 und der aktuelle Kurs 23.0200 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.88% und -0.52%, bevor sie Orders zu 23.0200 oder 23.0230 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von TMUSI.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von T-Mobile US, Inc.?

Der höchste Kurs von T-Mobile US, Inc. (TMUSI) im vergangenen Jahr lag bei 24.8000. Innerhalb von 22.1300 - 24.8000 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 23.2500 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von T-Mobile US, Inc. mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von T-Mobile US, Inc.?

Der niedrigste Kurs von T-Mobile US, Inc. (TMUSI) im Laufe des Jahres betrug 22.1300. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 23.0200 und der Spanne 22.1300 - 24.8000 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von TMUSI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von TMUSI statt?

T-Mobile US, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 23.2500 und -0.52% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
23.0000 23.3750
Jahresspanne
22.1300 24.8000
Vorheriger Schlusskurs
23.2500
Eröffnung
23.2500
Bid
23.0200
Ask
23.0230
Tief
23.0000
Hoch
23.3750
Volumen
55
Tagesänderung
-0.99%
Monatsänderung
0.88%
6-Monatsänderung
-0.52%
Jahresänderung
-0.52%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4