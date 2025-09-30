- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
TMUSI: T-Mobile US, Inc.
Der Wechselkurs von TMUSI hat sich für heute um -0.99% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.0000 bis zu einem Hoch von 23.3750 gehandelt.
Verfolgen Sie die T-Mobile US, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von TMUSI heute?
Die Aktie von T-Mobile US, Inc. (TMUSI) notiert heute bei 23.0200. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.99% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 23.2500 und das Handelsvolumen erreichte 55. Das Live-Chart von TMUSI zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie TMUSI Dividenden?
T-Mobile US, Inc. wird derzeit mit 23.0200 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.52% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von TMUSI zu verfolgen.
Wie kaufe ich TMUSI-Aktien?
Sie können Aktien von T-Mobile US, Inc. (TMUSI) zum aktuellen Kurs von 23.0200 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 23.0200 oder 23.0230 platziert, während 55 und -0.99% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von TMUSI auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in TMUSI-Aktien?
Bei einer Investition in T-Mobile US, Inc. müssen die jährliche Spanne 22.1300 - 24.8000 und der aktuelle Kurs 23.0200 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.88% und -0.52%, bevor sie Orders zu 23.0200 oder 23.0230 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von TMUSI.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von T-Mobile US, Inc.?
Der höchste Kurs von T-Mobile US, Inc. (TMUSI) im vergangenen Jahr lag bei 24.8000. Innerhalb von 22.1300 - 24.8000 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 23.2500 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von T-Mobile US, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von T-Mobile US, Inc.?
Der niedrigste Kurs von T-Mobile US, Inc. (TMUSI) im Laufe des Jahres betrug 22.1300. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 23.0200 und der Spanne 22.1300 - 24.8000 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von TMUSI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von TMUSI statt?
T-Mobile US, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 23.2500 und -0.52% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.2500
- Eröffnung
- 23.2500
- Bid
- 23.0200
- Ask
- 23.0230
- Tief
- 23.0000
- Hoch
- 23.3750
- Volumen
- 55
- Tagesänderung
- -0.99%
- Monatsänderung
- 0.88%
- 6-Monatsänderung
- -0.52%
- Jahresänderung
- -0.52%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4