TMUSI: T-Mobile US, Inc.

23.0200 USD 0.2300 (0.99%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TMUSI ha avuto una variazione del -0.99% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.0000 e ad un massimo di 23.3750.

Segui le dinamiche di T-Mobile US, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni TMUSI oggi?

Oggi le azioni T-Mobile US, Inc. sono prezzate a 23.0200. Viene scambiato all'interno di -0.99%, la chiusura di ieri è stata 23.2500 e il volume degli scambi ha raggiunto 55. Il grafico dei prezzi in tempo reale di TMUSI mostra questi aggiornamenti.

Le azioni T-Mobile US, Inc. pagano dividendi?

T-Mobile US, Inc. è attualmente valutato a 23.0200. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.52% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di TMUSI.

Come acquistare azioni TMUSI?

Puoi acquistare azioni T-Mobile US, Inc. al prezzo attuale di 23.0200. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 23.0200 o 23.0230, mentre 55 e -0.99% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di TMUSI sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni TMUSI?

Investire in T-Mobile US, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 22.1300 - 24.8000 e il prezzo attuale 23.0200. Molti confrontano 0.88% e -0.52% prima di effettuare ordini su 23.0200 o 23.0230. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di TMUSI con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni T-Mobile US, Inc.?

Il prezzo massimo di T-Mobile US, Inc. nell'ultimo anno è stato 24.8000. All'interno di 22.1300 - 24.8000, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 23.2500 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di T-Mobile US, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni T-Mobile US, Inc.?

Il prezzo più basso di T-Mobile US, Inc. (TMUSI) nel corso dell'anno è stato 22.1300. Confrontandolo con gli attuali 23.0200 e 22.1300 - 24.8000 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda TMUSI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di TMUSI?

T-Mobile US, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 23.2500 e -0.52%.

Intervallo Giornaliero
23.0000 23.3750
Intervallo Annuale
22.1300 24.8000
Chiusura Precedente
23.2500
Apertura
23.2500
Bid
23.0200
Ask
23.0230
Minimo
23.0000
Massimo
23.3750
Volume
55
Variazione giornaliera
-0.99%
Variazione Mensile
0.88%
Variazione Semestrale
-0.52%
Variazione Annuale
-0.52%
