TMUSI: T-Mobile US, Inc.
Il tasso di cambio TMUSI ha avuto una variazione del -0.99% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.0000 e ad un massimo di 23.3750.
Segui le dinamiche di T-Mobile US, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni TMUSI oggi?
Oggi le azioni T-Mobile US, Inc. sono prezzate a 23.0200. Viene scambiato all'interno di -0.99%, la chiusura di ieri è stata 23.2500 e il volume degli scambi ha raggiunto 55. Il grafico dei prezzi in tempo reale di TMUSI mostra questi aggiornamenti.
Le azioni T-Mobile US, Inc. pagano dividendi?
T-Mobile US, Inc. è attualmente valutato a 23.0200. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.52% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di TMUSI.
Come acquistare azioni TMUSI?
Puoi acquistare azioni T-Mobile US, Inc. al prezzo attuale di 23.0200. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 23.0200 o 23.0230, mentre 55 e -0.99% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di TMUSI sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni TMUSI?
Investire in T-Mobile US, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 22.1300 - 24.8000 e il prezzo attuale 23.0200. Molti confrontano 0.88% e -0.52% prima di effettuare ordini su 23.0200 o 23.0230. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di TMUSI con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni T-Mobile US, Inc.?
Il prezzo massimo di T-Mobile US, Inc. nell'ultimo anno è stato 24.8000. All'interno di 22.1300 - 24.8000, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 23.2500 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di T-Mobile US, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni T-Mobile US, Inc.?
Il prezzo più basso di T-Mobile US, Inc. (TMUSI) nel corso dell'anno è stato 22.1300. Confrontandolo con gli attuali 23.0200 e 22.1300 - 24.8000 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda TMUSI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di TMUSI?
T-Mobile US, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 23.2500 e -0.52%.
- Chiusura Precedente
- 23.2500
- Apertura
- 23.2500
- Bid
- 23.0200
- Ask
- 23.0230
- Minimo
- 23.0000
- Massimo
- 23.3750
- Volume
- 55
- Variazione giornaliera
- -0.99%
- Variazione Mensile
- 0.88%
- Variazione Semestrale
- -0.52%
- Variazione Annuale
- -0.52%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4