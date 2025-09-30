- Visão do mercado
TMUSI: T-Mobile US, Inc.
A taxa do TMUSI para hoje mudou para -0.99%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.0000 e o mais alto foi 23.3750.
Veja a dinâmica do par de moedas T-Mobile US, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de TMUSI hoje?
Hoje T-Mobile US, Inc. (TMUSI) está avaliado em 23.0200. O instrumento é negociado dentro de -0.99%, o fechamento de ontem foi 23.2500, e o volume de negociação atingiu 55. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de TMUSI em tempo real.
As ações de T-Mobile US, Inc. pagam dividendos?
Atualmente T-Mobile US, Inc. está avaliado em 23.0200. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.52% e USD. Monitore os movimentos de TMUSI no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de TMUSI?
Você pode comprar ações de T-Mobile US, Inc. (TMUSI) pelo preço atual 23.0200. Ordens geralmente são executadas perto de 23.0200 ou 23.0230, enquanto 55 e -0.99% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de TMUSI no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de TMUSI?
Investir em T-Mobile US, Inc. envolve considerar a faixa anual 22.1300 - 24.8000 e o preço atual 23.0200. Muitos comparam 0.88% e -0.52% antes de enviar ordens em 23.0200 ou 23.0230. Estude as mudanças diárias de preço de TMUSI no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações T-Mobile US, Inc.?
O maior preço de T-Mobile US, Inc. (TMUSI) no último ano foi 24.8000. As ações oscilaram bastante dentro de 22.1300 - 24.8000, e a comparação com 23.2500 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de T-Mobile US, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações T-Mobile US, Inc.?
O menor preço de T-Mobile US, Inc. (TMUSI) no ano foi 22.1300. A comparação com o preço atual 23.0200 e 22.1300 - 24.8000 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de TMUSI em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de TMUSI?
No passado T-Mobile US, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 23.2500 e -0.52% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 23.2500
- Open
- 23.2500
- Bid
- 23.0200
- Ask
- 23.0230
- Low
- 23.0000
- High
- 23.3750
- Volume
- 55
- Mudança diária
- -0.99%
- Mudança mensal
- 0.88%
- Mudança de 6 meses
- -0.52%
- Mudança anual
- -0.52%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4