TMUSI: T-Mobile US, Inc.

23.0200 USD 0.2300 (0.99%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do TMUSI para hoje mudou para -0.99%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.0000 e o mais alto foi 23.3750.

Veja a dinâmica do par de moedas T-Mobile US, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de TMUSI hoje?

Hoje T-Mobile US, Inc. (TMUSI) está avaliado em 23.0200. O instrumento é negociado dentro de -0.99%, o fechamento de ontem foi 23.2500, e o volume de negociação atingiu 55. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de TMUSI em tempo real.

As ações de T-Mobile US, Inc. pagam dividendos?

Atualmente T-Mobile US, Inc. está avaliado em 23.0200. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.52% e USD. Monitore os movimentos de TMUSI no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de TMUSI?

Você pode comprar ações de T-Mobile US, Inc. (TMUSI) pelo preço atual 23.0200. Ordens geralmente são executadas perto de 23.0200 ou 23.0230, enquanto 55 e -0.99% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de TMUSI no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de TMUSI?

Investir em T-Mobile US, Inc. envolve considerar a faixa anual 22.1300 - 24.8000 e o preço atual 23.0200. Muitos comparam 0.88% e -0.52% antes de enviar ordens em 23.0200 ou 23.0230. Estude as mudanças diárias de preço de TMUSI no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações T-Mobile US, Inc.?

O maior preço de T-Mobile US, Inc. (TMUSI) no último ano foi 24.8000. As ações oscilaram bastante dentro de 22.1300 - 24.8000, e a comparação com 23.2500 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de T-Mobile US, Inc. no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações T-Mobile US, Inc.?

O menor preço de T-Mobile US, Inc. (TMUSI) no ano foi 22.1300. A comparação com o preço atual 23.0200 e 22.1300 - 24.8000 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de TMUSI em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de TMUSI?

No passado T-Mobile US, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 23.2500 e -0.52% após os eventos corporativos.

Faixa diária
23.0000 23.3750
Faixa anual
22.1300 24.8000
Fechamento anterior
23.2500
Open
23.2500
Bid
23.0200
Ask
23.0230
Low
23.0000
High
23.3750
Volume
55
Mudança diária
-0.99%
Mudança mensal
0.88%
Mudança de 6 meses
-0.52%
Mudança anual
-0.52%
