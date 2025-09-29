CotizacionesSecciones
TMUSI: T-Mobile US, Inc.

23.0200 USD 0.2300 (0.99%)
Sector: Otros símbolos Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de TMUSI de hoy ha cambiado un -0.99%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 23.0000, mientras que el máximo ha alcanzado 23.3750.

Siga la dinámica de la pareja de divisas T-Mobile US, Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de TMUSI hoy?

T-Mobile US, Inc. (TMUSI) se evalúa hoy en 23.0200. El instrumento se negocia dentro de -0.99%; el cierre de ayer ha sido 23.2500 y el volumen comercial ha alcanzado 55. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios TMUSI en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de T-Mobile US, Inc.?

T-Mobile US, Inc. se evalúa actualmente en 23.0200. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -0.52% y USD. Monitoree los movimientos de TMUSI en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de TMUSI?

Puede comprar acciones de T-Mobile US, Inc. (TMUSI) al precio actual de 23.0200. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 23.0200 o 23.0230, mientras que 55 y -0.99% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de TMUSI en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de TMUSI?

Invertir en T-Mobile US, Inc. implica tener en cuenta el rango anual 22.1300 - 24.8000 y el precio actual 23.0200. Muchos comparan 0.88% y -0.52% antes de colocar órdenes en 23.0200 o 23.0230. Estudie los cambios diarios de precios de TMUSI en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de T-Mobile US, Inc.?

El precio más alto de T-Mobile US, Inc. (TMUSI) en el último año ha sido 24.8000. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 22.1300 - 24.8000, una comparación con 23.2500 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de T-Mobile US, Inc. en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de T-Mobile US, Inc.?

El precio más bajo de T-Mobile US, Inc. (TMUSI) para el año ha sido 22.1300. La comparación con los actuales 23.0200 y 22.1300 - 24.8000 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de TMUSI en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de TMUSI?

En el pasado, T-Mobile US, Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 23.2500 y -0.52% después de las acciones corporativas.

Rango diario
23.0000 23.3750
Rango anual
22.1300 24.8000
Cierres anteriores
23.2500
Open
23.2500
Bid
23.0200
Ask
23.0230
Low
23.0000
High
23.3750
Volumen
55
Cambio diario
-0.99%
Cambio mensual
0.88%
Cambio a 6 meses
-0.52%
Cambio anual
-0.52%
29 septiembre, lunes
11:30
USD
Fed Governor Waller Speech
Act.
Pronós.
Prev.
14:00
USD
Ventas de Viviendas Pendientes m/m
Act.
4.0%
Pronós.
2.0%
Prev.
-0.3%
17:30
USD
Discurso del Miembro del FOMC, John Williams
Act.
Pronós.
Prev.