КотировкиРазделы
Валюты / TMUSI
Назад в Рынок акций США

TMUSI: T-Mobile US, Inc.

23.2800 USD 0.0300 (0.13%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TMUSI за сегодня изменился на 0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.0920, а максимальная — 23.3750.

Следите за динамикой T-Mobile US, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TMUSI сегодня?

T-Mobile US, Inc. (TMUSI) сегодня оценивается на уровне 23.2800. Инструмент торгуется в пределах 0.13%, вчерашнее закрытие составило 23.2500, а торговый объем достиг 40. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TMUSI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям T-Mobile US, Inc.?

T-Mobile US, Inc. в настоящее время оценивается в 23.2800. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.61% и USD. Отслеживайте движения TMUSI на графике в реальном времени.

Как купить акции TMUSI?

Вы можете купить акции T-Mobile US, Inc. (TMUSI) по текущей цене 23.2800. Ордера обычно размещаются около 23.2800 или 23.2830, тогда как 40 и 0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TMUSI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TMUSI?

Инвестирование в T-Mobile US, Inc. предполагает учет годового диапазона 22.1300 - 24.8000 и текущей цены 23.2800. Многие сравнивают 2.02% и 0.61% перед размещением ордеров на 23.2800 или 23.2830. Изучайте ежедневные изменения цены TMUSI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции T-Mobile US, Inc.?

Самая высокая цена T-Mobile US, Inc. (TMUSI) за последний год составила 24.8000. Акции заметно колебались в пределах 22.1300 - 24.8000, сравнение с 23.2500 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T-Mobile US, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции T-Mobile US, Inc.?

Самая низкая цена T-Mobile US, Inc. (TMUSI) за год составила 22.1300. Сравнение с текущими 23.2800 и 22.1300 - 24.8000 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TMUSI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TMUSI?

В прошлом T-Mobile US, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.2500 и 0.61% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
23.0920 23.3750
Годовой диапазон
22.1300 24.8000
Предыдущее закрытие
23.2500
Open
23.2500
Bid
23.2800
Ask
23.2830
Low
23.0920
High
23.3750
Объем
40
Дневное изменение
0.13%
Месячное изменение
2.02%
6-месячное изменение
0.61%
Годовое изменение
0.61%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.