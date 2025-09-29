- Обзор рынка
TMUSI: T-Mobile US, Inc.
Курс TMUSI за сегодня изменился на 0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.0920, а максимальная — 23.3750.
Следите за динамикой T-Mobile US, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TMUSI сегодня?
T-Mobile US, Inc. (TMUSI) сегодня оценивается на уровне 23.2800. Инструмент торгуется в пределах 0.13%, вчерашнее закрытие составило 23.2500, а торговый объем достиг 40. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TMUSI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям T-Mobile US, Inc.?
T-Mobile US, Inc. в настоящее время оценивается в 23.2800. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.61% и USD. Отслеживайте движения TMUSI на графике в реальном времени.
Как купить акции TMUSI?
Вы можете купить акции T-Mobile US, Inc. (TMUSI) по текущей цене 23.2800. Ордера обычно размещаются около 23.2800 или 23.2830, тогда как 40 и 0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TMUSI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TMUSI?
Инвестирование в T-Mobile US, Inc. предполагает учет годового диапазона 22.1300 - 24.8000 и текущей цены 23.2800. Многие сравнивают 2.02% и 0.61% перед размещением ордеров на 23.2800 или 23.2830. Изучайте ежедневные изменения цены TMUSI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции T-Mobile US, Inc.?
Самая высокая цена T-Mobile US, Inc. (TMUSI) за последний год составила 24.8000. Акции заметно колебались в пределах 22.1300 - 24.8000, сравнение с 23.2500 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T-Mobile US, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции T-Mobile US, Inc.?
Самая низкая цена T-Mobile US, Inc. (TMUSI) за год составила 22.1300. Сравнение с текущими 23.2800 и 22.1300 - 24.8000 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TMUSI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TMUSI?
В прошлом T-Mobile US, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.2500 и 0.61% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 23.2500
- Open
- 23.2500
- Bid
- 23.2800
- Ask
- 23.2830
- Low
- 23.0920
- High
- 23.3750
- Объем
- 40
- Дневное изменение
- 0.13%
- Месячное изменение
- 2.02%
- 6-месячное изменение
- 0.61%
- Годовое изменение
- 0.61%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%