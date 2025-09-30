- Aperçu
TMUSI: T-Mobile US, Inc.
Le taux de change de TMUSI a changé de -0.99% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.0000 et à un maximum de 23.3750.
Suivez la dynamique T-Mobile US, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action TMUSI aujourd'hui ?
L'action T-Mobile US, Inc. est cotée à 23.0200 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.99%, a clôturé hier à 23.2500 et son volume d'échange a atteint 55. Le graphique en temps réel du cours de TMUSI présente ces mises à jour.
L'action T-Mobile US, Inc. verse-t-elle des dividendes ?
T-Mobile US, Inc. est actuellement valorisé à 23.0200. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -0.52% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de TMUSI.
Comment acheter des actions TMUSI ?
Vous pouvez acheter des actions T-Mobile US, Inc. au cours actuel de 23.0200. Les ordres sont généralement placés à proximité de 23.0200 ou de 23.0230, le 55 et le -0.99% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de TMUSI sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action TMUSI ?
Investir dans T-Mobile US, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 22.1300 - 24.8000 et le prix actuel 23.0200. Beaucoup comparent 0.88% et -0.52% avant de passer des ordres à 23.0200 ou 23.0230. Consultez le graphique du cours de TMUSI en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action T-Mobile US, Inc. ?
Le cours le plus élevé de T-Mobile US, Inc. l'année dernière était 24.8000. Au cours de 22.1300 - 24.8000, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 23.2500 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de T-Mobile US, Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action T-Mobile US, Inc. ?
Le cours le plus bas de T-Mobile US, Inc. (TMUSI) sur l'année a été 22.1300. Sa comparaison avec 23.0200 et 22.1300 - 24.8000 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de TMUSI sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action TMUSI a-t-elle été divisée ?
T-Mobile US, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 23.2500 et -0.52% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 23.2500
- Ouverture
- 23.2500
- Bid
- 23.0200
- Ask
- 23.0230
- Plus Bas
- 23.0000
- Plus Haut
- 23.3750
- Volume
- 55
- Changement quotidien
- -0.99%
- Changement Mensuel
- 0.88%
- Changement à 6 Mois
- -0.52%
- Changement Annuel
- -0.52%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4