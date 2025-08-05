通貨 / NVTS
NVTS: Navitas Semiconductor Corporation
6.73 USD 0.27 (4.18%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NVTSの今日の為替レートは、4.18%変化しました。日中、通貨は1あたり6.46の安値と6.92の高値で取引されました。
Navitas Semiconductor Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
NVTS News
1日のレンジ
6.46 6.92
1年のレンジ
1.52 9.48
- 以前の終値
- 6.46
- 始値
- 6.73
- 買値
- 6.73
- 買値
- 7.03
- 安値
- 6.46
- 高値
- 6.92
- 出来高
- 24.490 K
- 1日の変化
- 4.18%
- 1ヶ月の変化
- 17.45%
- 6ヶ月の変化
- 229.90%
- 1年の変化
- 175.82%
