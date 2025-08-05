Валюты / NVTS
NVTS: Navitas Semiconductor Corporation
5.89 USD 0.22 (3.60%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NVTS за сегодня изменился на -3.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.86, а максимальная — 6.18.
Следите за динамикой Navitas Semiconductor Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
5.86 6.18
Годовой диапазон
1.52 9.48
- Предыдущее закрытие
- 6.11
- Open
- 6.12
- Bid
- 5.89
- Ask
- 6.19
- Low
- 5.86
- High
- 6.18
- Объем
- 13.719 K
- Дневное изменение
- -3.60%
- Месячное изменение
- 2.79%
- 6-месячное изменение
- 188.73%
- Годовое изменение
- 141.39%
