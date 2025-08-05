货币 / NVTS
NVTS: Navitas Semiconductor Corporation
6.42 USD 0.53 (9.00%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NVTS汇率已更改9.00%。当日，交易品种以低点6.01和高点6.45进行交易。
关注Navitas Semiconductor Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NVTS新闻
日范围
6.01 6.45
年范围
1.52 9.48
- 前一天收盘价
- 5.89
- 开盘价
- 6.02
- 卖价
- 6.42
- 买价
- 6.72
- 最低价
- 6.01
- 最高价
- 6.45
- 交易量
- 10.128 K
- 日变化
- 9.00%
- 月变化
- 12.04%
- 6个月变化
- 214.71%
- 年变化
- 163.11%
