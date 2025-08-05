Valute / NVTS
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
NVTS: Navitas Semiconductor Corporation
7.01 USD 0.28 (4.16%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NVTS ha avuto una variazione del 4.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.52 e ad un massimo di 7.16.
Segui le dinamiche di Navitas Semiconductor Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NVTS News
- Can Navitas Semiconductor Stock Double in 2026?
- Strength Seen in Rambus (RMBS): Can Its 10.1% Jump Turn into More Strength?
- Stock-Split Watch: Is Navitas Semiconductor Next?
- Is Navitas Semiconductor Stock a Buy Now?
- If You'd Invested $10,000 in Navitas Semiconductor Stock 4 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
- Prediction: Navitas Semiconductor Will Soar Over the Next 5 Years. Here's 1 Reason Why.
- 10 Top AI Stocks to Buy Now
- Navitas Stock Soars in 2025 -- Can It Continue?
- 3 Top AI Stocks to Buy Now
- Navitas appoints Chris Allexandre as new CEO, effective Sept 1
- NVTS vs. ADI: Which Semiconductor Stock is a Better Buy Now?
- NVTS Targets AI Data Centers: Can it Capitalize on the 800-Volt Shift?
- TSMC's Exit From GaN Benefits Navitas (NASDAQ:NVTS)
- Why Navitas Semiconductor Stock Was Sinking This Week
- Downgrade Alert! Analysts Have Recently Downgraded These Stocks - TipRanks.com
- PTF: Technology Dashboard For August
- Navitas Shares Drop 18% in a Month: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Where Will Navitas Semiconductor Stock Be in 3 Years?
- If You'd Invested $10,000 in Navitas Semiconductor Stock 2 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
- Navitas Semiconductor: A High-Stakes Gamble On The Future Of AI Data Centers (NASDAQ:NVTS)
- Navitas Stock Declines 15.7% on Q2 Loss, Revenues Down Y/Y
- Palantir Vs. Navitas: Diverging Fundamentals, Converging Valuations (NASDAQ:PLTR)
- 3 Red-Hot Growth Stocks to Buy in 2025
- Navitas Semiconductor Shares Drop Nearly 16% After Weak Q3 Guidance Despite AI Push - Navitas Semiconductor (NASDAQ:NVTS)
Intervallo Giornaliero
6.52 7.16
Intervallo Annuale
1.52 9.48
- Chiusura Precedente
- 6.73
- Apertura
- 6.69
- Bid
- 7.01
- Ask
- 7.31
- Minimo
- 6.52
- Massimo
- 7.16
- Volume
- 23.394 K
- Variazione giornaliera
- 4.16%
- Variazione Mensile
- 22.34%
- Variazione Semestrale
- 243.63%
- Variazione Annuale
- 187.30%
20 settembre, sabato