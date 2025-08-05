QuotazioniSezioni
Valute / NVTS
NVTS: Navitas Semiconductor Corporation

7.01 USD 0.28 (4.16%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NVTS ha avuto una variazione del 4.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.52 e ad un massimo di 7.16.

Segui le dinamiche di Navitas Semiconductor Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
6.52 7.16
Intervallo Annuale
1.52 9.48
Chiusura Precedente
6.73
Apertura
6.69
Bid
7.01
Ask
7.31
Minimo
6.52
Massimo
7.16
Volume
23.394 K
Variazione giornaliera
4.16%
Variazione Mensile
22.34%
Variazione Semestrale
243.63%
Variazione Annuale
187.30%
20 settembre, sabato