NVTS: Navitas Semiconductor Corporation

7.01 USD 0.28 (4.16%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NVTS fiyatı bugün 4.16% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 6.52 ve Yüksek fiyatı olarak 7.16 aralığında işlem gördü.

Navitas Semiconductor Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
6.52 7.16
Yıllık aralık
1.52 9.48
Önceki kapanış
6.73
Açılış
6.69
Satış
7.01
Alış
7.31
Düşük
6.52
Yüksek
7.16
Hacim
23.394 K
Günlük değişim
4.16%
Aylık değişim
22.34%
6 aylık değişim
243.63%
Yıllık değişim
187.30%
21 Eylül, Pazar