시세섹션
통화 / NVTS
주식로 돌아가기

NVTS: Navitas Semiconductor Corporation

7.01 USD 0.28 (4.16%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

NVTS 환율이 오늘 4.16%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 6.52이고 고가는 7.16이었습니다.

Navitas Semiconductor Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NVTS News

일일 변동 비율
6.52 7.16
년간 변동
1.52 9.48
이전 종가
6.73
시가
6.69
Bid
7.01
Ask
7.31
저가
6.52
고가
7.16
볼륨
23.394 K
일일 변동
4.16%
월 변동
22.34%
6개월 변동
243.63%
년간 변동율
187.30%
20 9월, 토요일