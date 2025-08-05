Währungen / NVTS
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
NVTS: Navitas Semiconductor Corporation
6.73 USD 0.27 (4.18%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NVTS hat sich für heute um 4.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.46 bis zu einem Hoch von 6.92 gehandelt.
Verfolgen Sie die Navitas Semiconductor Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NVTS News
- Strength Seen in Rambus (RMBS): Can Its 10.1% Jump Turn into More Strength?
- Stock-Split Watch: Is Navitas Semiconductor Next?
- Zwei KI-Aktien, ein Ziel: Wer hat das größere Zukunftspotenzial?
- Is Navitas Semiconductor Stock a Buy Now?
- If You'd Invested $10,000 in Navitas Semiconductor Stock 4 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
- Prediction: Navitas Semiconductor Will Soar Over the Next 5 Years. Here's 1 Reason Why.
- 10 Top AI Stocks to Buy Now
- Navitas Stock Soars in 2025 -- Can It Continue?
- 3 Top AI Stocks to Buy Now
- Navitas appoints Chris Allexandre as new CEO, effective Sept 1
- NVTS vs. ADI: Which Semiconductor Stock is a Better Buy Now?
- NVTS Targets AI Data Centers: Can it Capitalize on the 800-Volt Shift?
- TSMC's Exit From GaN Benefits Navitas (NASDAQ:NVTS)
- Why Navitas Semiconductor Stock Was Sinking This Week
- Downgrade Alert! Analysts Have Recently Downgraded These Stocks - TipRanks.com
- PTF: Technology Dashboard For August
- Navitas Shares Drop 18% in a Month: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Where Will Navitas Semiconductor Stock Be in 3 Years?
- If You'd Invested $10,000 in Navitas Semiconductor Stock 2 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
- Navitas Semiconductor: A High-Stakes Gamble On The Future Of AI Data Centers (NASDAQ:NVTS)
- Navitas Stock Declines 15.7% on Q2 Loss, Revenues Down Y/Y
- Palantir Vs. Navitas: Diverging Fundamentals, Converging Valuations (NASDAQ:PLTR)
- 3 Red-Hot Growth Stocks to Buy in 2025
- Navitas Semiconductor Shares Drop Nearly 16% After Weak Q3 Guidance Despite AI Push - Navitas Semiconductor (NASDAQ:NVTS)
Tagesspanne
6.46 6.92
Jahresspanne
1.52 9.48
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.46
- Eröffnung
- 6.73
- Bid
- 6.73
- Ask
- 7.03
- Tief
- 6.46
- Hoch
- 6.92
- Volumen
- 24.490 K
- Tagesänderung
- 4.18%
- Monatsänderung
- 17.45%
- 6-Monatsänderung
- 229.90%
- Jahresänderung
- 175.82%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K