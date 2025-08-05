KurseKategorien
Währungen / NVTS
Zurück zum Aktien

NVTS: Navitas Semiconductor Corporation

6.73 USD 0.27 (4.18%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NVTS hat sich für heute um 4.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.46 bis zu einem Hoch von 6.92 gehandelt.

Verfolgen Sie die Navitas Semiconductor Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NVTS News

Tagesspanne
6.46 6.92
Jahresspanne
1.52 9.48
Vorheriger Schlusskurs
6.46
Eröffnung
6.73
Bid
6.73
Ask
7.03
Tief
6.46
Hoch
6.92
Volumen
24.490 K
Tagesänderung
4.18%
Monatsänderung
17.45%
6-Monatsänderung
229.90%
Jahresänderung
175.82%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K