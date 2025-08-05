Currencies / NVTS
- Overview
- US Stock Market
- Currencies
- Cryptocurrencies
- Metals
- Indexes
- Commodities
NVTS: Navitas Semiconductor Corporation
5.89 USD 0.22 (3.60%)
Sector: Technology Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
NVTS exchange rate has changed by -3.60% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 5.86 and at a high of 6.18.
Follow Navitas Semiconductor Corporation dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NVTS News
- Is Navitas Semiconductor Stock a Buy Now?
- If You'd Invested $10,000 in Navitas Semiconductor Stock 4 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
- Prediction: Navitas Semiconductor Will Soar Over the Next 5 Years. Here's 1 Reason Why.
- 10 Top AI Stocks to Buy Now
- Navitas Stock Soars in 2025 -- Can It Continue?
- 3 Top AI Stocks to Buy Now
- Navitas appoints Chris Allexandre as new CEO, effective Sept 1
- NVTS vs. ADI: Which Semiconductor Stock is a Better Buy Now?
- NVTS Targets AI Data Centers: Can it Capitalize on the 800-Volt Shift?
- TSMC's Exit From GaN Benefits Navitas (NASDAQ:NVTS)
- Why Navitas Semiconductor Stock Was Sinking This Week
- Downgrade Alert! Analysts Have Recently Downgraded These Stocks - TipRanks.com
- PTF: Technology Dashboard For August
- Navitas Shares Drop 18% in a Month: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Where Will Navitas Semiconductor Stock Be in 3 Years?
- If You'd Invested $10,000 in Navitas Semiconductor Stock 2 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
- Navitas Semiconductor: A High-Stakes Gamble On The Future Of AI Data Centers (NASDAQ:NVTS)
- Navitas Stock Declines 15.7% on Q2 Loss, Revenues Down Y/Y
- Palantir Vs. Navitas: Diverging Fundamentals, Converging Valuations (NASDAQ:PLTR)
- 3 Red-Hot Growth Stocks to Buy in 2025
- Navitas Semiconductor Shares Drop Nearly 16% After Weak Q3 Guidance Despite AI Push - Navitas Semiconductor (NASDAQ:NVTS)
- Navitas Semiconductor stock price target lowered to $8 at Rosenblatt
- Navitas stock rating downgraded to Hold by Craig-Hallum amid tariff issues
- Palantir Shared Some Amazing News With Nvidia and AI Stock Investors
Daily Range
5.86 6.18
Year Range
1.52 9.48
- Previous Close
- 6.11
- Open
- 6.12
- Bid
- 5.89
- Ask
- 6.19
- Low
- 5.86
- High
- 6.18
- Volume
- 13.719 K
- Daily Change
- -3.60%
- Month Change
- 2.79%
- 6 Months Change
- 188.73%
- Year Change
- 141.39%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%