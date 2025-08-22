クォートセクション
通貨 / DNTH
DNTH: Dianthus Therapeutics Inc

38.87 USD 0.01 (0.03%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DNTHの今日の為替レートは、-0.03%変化しました。日中、通貨は1あたり38.16の安値と39.87の高値で取引されました。

Dianthus Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
38.16 39.87
1年のレンジ
13.36 39.87
以前の終値
38.88
始値
38.97
買値
38.87
買値
39.17
安値
38.16
高値
39.87
出来高
2.291 K
1日の変化
-0.03%
1ヶ月の変化
66.18%
6ヶ月の変化
117.64%
1年の変化
42.22%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K