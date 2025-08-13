КотировкиРазделы
DNTH: Dianthus Therapeutics Inc

37.47 USD 0.43 (1.16%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DNTH за сегодня изменился на 1.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.73, а максимальная — 38.34.

Следите за динамикой Dianthus Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
36.73 38.34
Годовой диапазон
13.36 38.59
Предыдущее закрытие
37.04
Open
37.04
Bid
37.47
Ask
37.77
Low
36.73
High
38.34
Объем
2.533 K
Дневное изменение
1.16%
Месячное изменение
60.20%
6-месячное изменение
109.80%
Годовое изменение
37.10%
