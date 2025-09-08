CotizacionesSecciones
DNTH
DNTH: Dianthus Therapeutics Inc

38.88 USD 1.41 (3.76%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de DNTH de hoy ha cambiado un 3.76%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 37.92, mientras que el máximo ha alcanzado 39.66.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Dianthus Therapeutics Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
37.92 39.66
Rango anual
13.36 39.66
Cierres anteriores
37.47
Open
38.23
Bid
38.88
Ask
39.18
Low
37.92
High
39.66
Volumen
2.033 K
Cambio diario
3.76%
Cambio mensual
66.22%
Cambio a 6 meses
117.69%
Cambio anual
42.26%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B