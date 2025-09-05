Währungen / DNTH
DNTH: Dianthus Therapeutics Inc
38.87 USD 0.01 (0.03%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DNTH hat sich für heute um -0.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 38.16 bis zu einem Hoch von 39.87 gehandelt.
Verfolgen Sie die Dianthus Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
38.16 39.87
Jahresspanne
13.36 39.87
- Vorheriger Schlusskurs
- 38.88
- Eröffnung
- 38.97
- Bid
- 38.87
- Ask
- 39.17
- Tief
- 38.16
- Hoch
- 39.87
- Volumen
- 2.291 K
- Tagesänderung
- -0.03%
- Monatsänderung
- 66.18%
- 6-Monatsänderung
- 117.64%
- Jahresänderung
- 42.22%
