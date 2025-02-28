通貨 / DH
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
DH: Definitive Healthcare Corp - Class A
4.28 USD 0.19 (4.65%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DHの今日の為替レートは、4.65%変化しました。日中、通貨は1あたり4.06の安値と4.32の高値で取引されました。
Definitive Healthcare Corp - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DH News
- Definitive Healthcare Corp. (DH) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare
- DH vs. BL: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- Definitive Health Q2 Revenue Beats Expectations: Upgrading Stock To A Hold (NASDAQ:DH)
- BofA Securities reiterates Buy rating on Definitive Healthcare stock
- Stifel raises Definitive Healthcare stock price target to $6 on improved retention
- Definitive Healthcare Q2 2025 slides: revenue decline continues but exceeds guidance
- Definitive Healthcare Corp. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:DH)
- Definitive Healthcare Corp. (DH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Definitive Healthcare Corp. (DH) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Definitive Healthcare announces board change as Jill Larsen resigns, Scott Stephenson appointed
- Definitive Healthcare Q1 Review: Revenue Slumps, Structural Issues, A Sell Rating Sticks
- Definitive Healthcare Corp. reports inducement grants under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- SAIC, Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Algoma Steel Group (NASDAQ:ASTL), Arvinas (NASDAQ:ARVN)
- Crude Oil Gains Over 1%; EchoStar Posts Q1 Loss - Gogo (NASDAQ:GOGO), Definitive Healthcare (NASDAQ:DH)
- Insulet Posts Upbeat Earnings, Joins Trade Desk, TransMedics Group, Tesla And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Definitive Healthcare (NASDAQ:DH), AvePoint (NASDAQ:AVPT)
- US Stocks Higher; Lyft Posts Upbeat Earnings - Definitive Healthcare (NASDAQ:DH), Lyft (NASDAQ:LYFT)
- Definitive Healthcare Corp. (DH) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
4.06 4.32
1年のレンジ
2.18 5.68
- 以前の終値
- 4.09
- 始値
- 4.11
- 買値
- 4.28
- 買値
- 4.58
- 安値
- 4.06
- 高値
- 4.32
- 出来高
- 563
- 1日の変化
- 4.65%
- 1ヶ月の変化
- 7.81%
- 6ヶ月の変化
- 51.24%
- 1年の変化
- -8.55%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K