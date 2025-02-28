Divisas / DH
DH: Definitive Healthcare Corp - Class A
4.09 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DH de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 4.01, mientras que el máximo ha alcanzado 4.27.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Definitive Healthcare Corp - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
4.01 4.27
Rango anual
2.18 5.68
- Cierres anteriores
- 4.09
- Open
- 4.09
- Bid
- 4.09
- Ask
- 4.39
- Low
- 4.01
- High
- 4.27
- Volumen
- 761
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- 3.02%
- Cambio a 6 meses
- 44.52%
- Cambio anual
- -12.61%
