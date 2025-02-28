Валюты / DH
DH: Definitive Healthcare Corp - Class A
4.09 USD 0.04 (0.99%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DH за сегодня изменился на 0.99%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.00, а максимальная — 4.11.
Следите за динамикой Definitive Healthcare Corp - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
4.00 4.11
Годовой диапазон
2.18 5.68
- Предыдущее закрытие
- 4.05
- Open
- 4.05
- Bid
- 4.09
- Ask
- 4.39
- Low
- 4.00
- High
- 4.11
- Объем
- 500
- Дневное изменение
- 0.99%
- Месячное изменение
- 3.02%
- 6-месячное изменение
- 44.52%
- Годовое изменение
- -12.61%
