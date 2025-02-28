Valute / DH
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
DH: Definitive Healthcare Corp - Class A
4.21 USD 0.07 (1.64%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DH ha avuto una variazione del -1.64% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.05 e ad un massimo di 4.31.
Segui le dinamiche di Definitive Healthcare Corp - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DH News
- Definitive Healthcare Corp. (DH) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare
- DH vs. BL: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- Definitive Health Q2 Revenue Beats Expectations: Upgrading Stock To A Hold (NASDAQ:DH)
- BofA Securities reiterates Buy rating on Definitive Healthcare stock
- Stifel raises Definitive Healthcare stock price target to $6 on improved retention
- Definitive Healthcare Q2 2025 slides: revenue decline continues but exceeds guidance
- Definitive Healthcare Corp. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:DH)
- Definitive Healthcare Corp. (DH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Definitive Healthcare Corp. (DH) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Definitive Healthcare announces board change as Jill Larsen resigns, Scott Stephenson appointed
- Definitive Healthcare Q1 Review: Revenue Slumps, Structural Issues, A Sell Rating Sticks
- Definitive Healthcare Corp. reports inducement grants under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- SAIC, Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Algoma Steel Group (NASDAQ:ASTL), Arvinas (NASDAQ:ARVN)
- Crude Oil Gains Over 1%; EchoStar Posts Q1 Loss - Gogo (NASDAQ:GOGO), Definitive Healthcare (NASDAQ:DH)
- Insulet Posts Upbeat Earnings, Joins Trade Desk, TransMedics Group, Tesla And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Definitive Healthcare (NASDAQ:DH), AvePoint (NASDAQ:AVPT)
- US Stocks Higher; Lyft Posts Upbeat Earnings - Definitive Healthcare (NASDAQ:DH), Lyft (NASDAQ:LYFT)
- Definitive Healthcare Corp. (DH) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
4.05 4.31
Intervallo Annuale
2.18 5.68
- Chiusura Precedente
- 4.28
- Apertura
- 4.28
- Bid
- 4.21
- Ask
- 4.51
- Minimo
- 4.05
- Massimo
- 4.31
- Volume
- 764
- Variazione giornaliera
- -1.64%
- Variazione Mensile
- 6.05%
- Variazione Semestrale
- 48.76%
- Variazione Annuale
- -10.04%
20 settembre, sabato