DH: Definitive Healthcare Corp - Class A

4.21 USD 0.07 (1.64%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DH ha avuto una variazione del -1.64% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.05 e ad un massimo di 4.31.

Segui le dinamiche di Definitive Healthcare Corp - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
4.05 4.31
Intervallo Annuale
2.18 5.68
Chiusura Precedente
4.28
Apertura
4.28
Bid
4.21
Ask
4.51
Minimo
4.05
Massimo
4.31
Volume
764
Variazione giornaliera
-1.64%
Variazione Mensile
6.05%
Variazione Semestrale
48.76%
Variazione Annuale
-10.04%
20 settembre, sabato