통화 / DH
DH: Definitive Healthcare Corp - Class A
4.21 USD 0.07 (1.64%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DH 환율이 오늘 -1.64%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.05이고 고가는 4.31이었습니다.
Definitive Healthcare Corp - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
4.05 4.31
년간 변동
2.18 5.68
- 이전 종가
- 4.28
- 시가
- 4.28
- Bid
- 4.21
- Ask
- 4.51
- 저가
- 4.05
- 고가
- 4.31
- 볼륨
- 764
- 일일 변동
- -1.64%
- 월 변동
- 6.05%
- 6개월 변동
- 48.76%
- 년간 변동율
- -10.04%
20 9월, 토요일