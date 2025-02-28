Währungen / DH
DH: Definitive Healthcare Corp - Class A
4.25 USD 0.03 (0.70%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DH hat sich für heute um -0.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.05 bis zu einem Hoch von 4.31 gehandelt.
Verfolgen Sie die Definitive Healthcare Corp - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
DH News
- Definitive Healthcare Corp. (DH) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare
- DH vs. BL: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- Definitive Health Q2 Revenue Beats Expectations: Upgrading Stock To A Hold (NASDAQ:DH)
- BofA Securities reiterates Buy rating on Definitive Healthcare stock
- Stifel raises Definitive Healthcare stock price target to $6 on improved retention
- Definitive Healthcare Q2 2025 slides: revenue decline continues but exceeds guidance
- Definitive Healthcare Corp. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:DH)
- Definitive Healthcare Corp. (DH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Definitive Healthcare Corp. (DH) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Definitive Healthcare announces board change as Jill Larsen resigns, Scott Stephenson appointed
- Definitive Healthcare Q1 Review: Revenue Slumps, Structural Issues, A Sell Rating Sticks
- Definitive Healthcare Corp. reports inducement grants under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- SAIC, Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Algoma Steel Group (NASDAQ:ASTL), Arvinas (NASDAQ:ARVN)
- Crude Oil Gains Over 1%; EchoStar Posts Q1 Loss - Gogo (NASDAQ:GOGO), Definitive Healthcare (NASDAQ:DH)
- Insulet Posts Upbeat Earnings, Joins Trade Desk, TransMedics Group, Tesla And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Definitive Healthcare (NASDAQ:DH), AvePoint (NASDAQ:AVPT)
- US Stocks Higher; Lyft Posts Upbeat Earnings - Definitive Healthcare (NASDAQ:DH), Lyft (NASDAQ:LYFT)
- Definitive Healthcare Corp. (DH) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
4.05 4.31
Jahresspanne
2.18 5.68
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.28
- Eröffnung
- 4.28
- Bid
- 4.25
- Ask
- 4.55
- Tief
- 4.05
- Hoch
- 4.31
- Volumen
- 45
- Tagesänderung
- -0.70%
- Monatsänderung
- 7.05%
- 6-Monatsänderung
- 50.18%
- Jahresänderung
- -9.19%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K