DH: Definitive Healthcare Corp - Class A

4.25 USD 0.03 (0.70%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DH hat sich für heute um -0.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.05 bis zu einem Hoch von 4.31 gehandelt.

Verfolgen Sie die Definitive Healthcare Corp - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
4.05 4.31
Jahresspanne
2.18 5.68
Vorheriger Schlusskurs
4.28
Eröffnung
4.28
Bid
4.25
Ask
4.55
Tief
4.05
Hoch
4.31
Volumen
45
Tagesänderung
-0.70%
Monatsänderung
7.05%
6-Monatsänderung
50.18%
Jahresänderung
-9.19%
