クォートセクション
通貨 / CBL
株に戻る

CBL: CBL & Associates Properties Inc

31.58 USD 0.51 (1.64%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CBLの今日の為替レートは、1.64%変化しました。日中、通貨は1あたり31.32の安値と31.68の高値で取引されました。

CBL & Associates Properties Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CBL News

1日のレンジ
31.32 31.68
1年のレンジ
21.10 33.54
以前の終値
31.07
始値
31.36
買値
31.58
買値
31.88
安値
31.32
高値
31.68
出来高
141
1日の変化
1.64%
1ヶ月の変化
0.22%
6ヶ月の変化
19.17%
1年の変化
24.48%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K