CBL: CBL & Associates Properties Inc
31.58 USD 0.51 (1.64%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CBLの今日の為替レートは、1.64%変化しました。日中、通貨は1あたり31.32の安値と31.68の高値で取引されました。
CBL & Associates Properties Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
31.32 31.68
1年のレンジ
21.10 33.54
- 以前の終値
- 31.07
- 始値
- 31.36
- 買値
- 31.58
- 買値
- 31.88
- 安値
- 31.32
- 高値
- 31.68
- 出来高
- 141
- 1日の変化
- 1.64%
- 1ヶ月の変化
- 0.22%
- 6ヶ月の変化
- 19.17%
- 1年の変化
- 24.48%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K