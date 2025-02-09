CotationsSections
Devises / CBL
Retour à Actions

CBL: CBL & Associates Properties Inc

30.39 USD 1.19 (3.77%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CBL a changé de -3.77% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 30.39 et à un maximum de 31.56.

Suivez la dynamique CBL & Associates Properties Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CBL Nouvelles

Range quotidien
30.39 31.56
Range Annuel
21.10 33.54
Clôture Précédente
31.58
Ouverture
31.56
Bid
30.39
Ask
30.69
Plus Bas
30.39
Plus Haut
31.56
Volume
183
Changement quotidien
-3.77%
Changement Mensuel
-3.55%
Changement à 6 Mois
14.68%
Changement Annuel
19.79%
20 septembre, samedi