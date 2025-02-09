QuotazioniSezioni
Valute / CBL
Tornare a Azioni

CBL: CBL & Associates Properties Inc

30.39 USD 1.19 (3.77%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CBL ha avuto una variazione del -3.77% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 30.39 e ad un massimo di 31.56.

Segui le dinamiche di CBL & Associates Properties Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CBL News

Intervallo Giornaliero
30.39 31.56
Intervallo Annuale
21.10 33.54
Chiusura Precedente
31.58
Apertura
31.56
Bid
30.39
Ask
30.69
Minimo
30.39
Massimo
31.56
Volume
183
Variazione giornaliera
-3.77%
Variazione Mensile
-3.55%
Variazione Semestrale
14.68%
Variazione Annuale
19.79%
20 settembre, sabato