CBL: CBL & Associates Properties Inc
30.39 USD 1.19 (3.77%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CBL ha avuto una variazione del -3.77% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 30.39 e ad un massimo di 31.56.
Segui le dinamiche di CBL & Associates Properties Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
30.39 31.56
Intervallo Annuale
21.10 33.54
- Chiusura Precedente
- 31.58
- Apertura
- 31.56
- Bid
- 30.39
- Ask
- 30.69
- Minimo
- 30.39
- Massimo
- 31.56
- Volume
- 183
- Variazione giornaliera
- -3.77%
- Variazione Mensile
- -3.55%
- Variazione Semestrale
- 14.68%
- Variazione Annuale
- 19.79%
20 settembre, sabato