Валюты / CBL
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CBL: CBL & Associates Properties Inc
31.13 USD 0.44 (1.39%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CBL за сегодня изменился на -1.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.08, а максимальная — 31.56.
Следите за динамикой CBL & Associates Properties Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CBL
- The State Of REITs: September 2025 Edition
- The Zacks Analyst Blog Highlights Broadcom, T-Mobile, Abbott Laboratories, CBL & Associates Properties and Crown Crafts
- Top Research Reports for Broadcom, T-Mobile & Abbott
- REIT Replay: U.S. REIT Indexes Grow During Week Ended Aug. 15
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- CBL Stock Rises Following Q2 Earnings and Mall Acquisitions
- CBL & Associates Properties: Recent Disposals And Acquisitions Should Boost AFFO 2026(CBL)
- Fed Looms Over Mid-Summer Rally
- My Biggest Regrets As A REIT Investor
- Trade War Redux
- 18 US REITs Forecast To Boost Dividends In Q3 2025
- PhenixFIN: Trading At A Discount To Book With Hidden Tax Assets (NASDAQ:PFX)
- Sell Alert: REITs Getting Disrupted By The AI Revolution
- Avoid These 3 REITs If You Like Sleeping At Night (Too Much Risk)
- SITE Centers: Cost Control Key After Curbline Properties Spin-Off (NYSE:SITC)
- REITs Post Solid Q4 Growth as Healthcare Properties Shine
- CBL & Associates Properties: AFFO May Reach $7.20/Share In 2025 (NYSE:CBL)
Дневной диапазон
31.08 31.56
Годовой диапазон
21.10 33.54
- Предыдущее закрытие
- 31.57
- Open
- 31.49
- Bid
- 31.13
- Ask
- 31.43
- Low
- 31.08
- High
- 31.56
- Объем
- 134
- Дневное изменение
- -1.39%
- Месячное изменение
- -1.21%
- 6-месячное изменение
- 17.47%
- Годовое изменение
- 22.70%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.