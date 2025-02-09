Moedas / CBL
CBL: CBL & Associates Properties Inc
31.39 USD 0.32 (1.03%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CBL para hoje mudou para 1.03%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 31.32 e o mais alto foi 31.64.
Veja a dinâmica do par de moedas CBL & Associates Properties Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
31.32 31.64
Faixa anual
21.10 33.54
- Fechamento anterior
- 31.07
- Open
- 31.36
- Bid
- 31.39
- Ask
- 31.69
- Low
- 31.32
- High
- 31.64
- Volume
- 29
- Mudança diária
- 1.03%
- Mudança mensal
- -0.38%
- Mudança de 6 meses
- 18.45%
- Mudança anual
- 23.73%
