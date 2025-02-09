FiyatlarBölümler
CBL: CBL & Associates Properties Inc

30.39 USD 1.19 (3.77%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CBL fiyatı bugün -3.77% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 30.39 ve Yüksek fiyatı olarak 31.56 aralığında işlem gördü.

CBL & Associates Properties Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

CBL haberleri

Günlük aralık
30.39 31.56
Yıllık aralık
21.10 33.54
Önceki kapanış
31.58
Açılış
31.56
Satış
30.39
Alış
30.69
Düşük
30.39
Yüksek
31.56
Hacim
183
Günlük değişim
-3.77%
Aylık değişim
-3.55%
6 aylık değişim
14.68%
Yıllık değişim
19.79%
21 Eylül, Pazar