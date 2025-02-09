Währungen / CBL
CBL: CBL & Associates Properties Inc
31.50 USD 0.08 (0.25%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CBL hat sich für heute um -0.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.50 bis zu einem Hoch von 31.56 gehandelt.
Verfolgen Sie die CBL & Associates Properties Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
31.50 31.56
Jahresspanne
21.10 33.54
- Vorheriger Schlusskurs
- 31.58
- Eröffnung
- 31.56
- Bid
- 31.50
- Ask
- 31.80
- Tief
- 31.50
- Hoch
- 31.56
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- -0.25%
- Monatsänderung
- -0.03%
- 6-Monatsänderung
- 18.87%
- Jahresänderung
- 24.16%
