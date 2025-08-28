通貨 / ASAN
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ASAN: Asana Inc Class A
14.38 USD 0.64 (4.66%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ASANの今日の為替レートは、4.66%変化しました。日中、通貨は1あたり13.86の安値と14.43の高値で取引されました。
Asana Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ASAN News
- Octopus Energy Group、テクノロジープラットフォームKrakenを分社化
- Octopus Energy Group to spin off Kraken tech platform
- Will Weakening Net Dollar Retention Slow MNDY's Enterprise Gains?
- Introducing Mab.io – An Opinionated PM Tool for Teams That Need Clarity
- Asana appoints former Okta CPO Arnab Bose to lead product strategy
- Broadcom, Lululemon Stir Market Cap Stock Movers on Friday
- Asana at Citi’s 2025 Global TMT Conference: AI Drives Future Growth
- Asana, Inc. (ASAN) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media
- Asana Q2 Revenue Up on AI Studio Surge
- Asana stock rating reiterated by KeyBanc amid AI impact and tech headwinds
- Why American Eagle Shares Are Trading Higher By Around 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - C3.ai (NYSE:AI), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Asana, Inc. (ASAN) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Asana, Inc. 2026 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ASAN)
- Asana Posts 10% Revenue Gain in Q2
- Asana (ASAN) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Asana Q2 2026 slides: AI Studio gains traction amid steady revenue growth
- Asana, Inc. (ASAN) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Asana Shares Climb After Better-Than-Expected Q2 Earnings - Asana (NYSE:ASAN)
- After-hours movers: HPE, American Eagle, Figma, C3 AI and more
- Asana surges as AI-powered workflows drive earnings beat
- Asana earnings beat, revenue topped estimates
- Salesforce, HPE, Dollar Tree, and more to report earnings Wednesday
- Top Stocks With Earnings This Week: Broadcom, NIO And More - Broadcom (NASDAQ:AVGO)
- Elastic (ESTC) Q1 Earnings and Revenues Beat Estimates
1日のレンジ
13.86 14.43
1年のレンジ
11.08 27.77
- 以前の終値
- 13.74
- 始値
- 13.99
- 買値
- 14.38
- 買値
- 14.68
- 安値
- 13.86
- 高値
- 14.43
- 出来高
- 7.320 K
- 1日の変化
- 4.66%
- 1ヶ月の変化
- 0.98%
- 6ヶ月の変化
- -2.24%
- 1年の変化
- 23.86%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K