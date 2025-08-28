クォートセクション
通貨 / ASAN
ASAN: Asana Inc Class A

14.38 USD 0.64 (4.66%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ASANの今日の為替レートは、4.66%変化しました。日中、通貨は1あたり13.86の安値と14.43の高値で取引されました。

Asana Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
13.86 14.43
1年のレンジ
11.08 27.77
以前の終値
13.74
始値
13.99
買値
14.38
買値
14.68
安値
13.86
高値
14.43
出来高
7.320 K
1日の変化
4.66%
1ヶ月の変化
0.98%
6ヶ月の変化
-2.24%
1年の変化
23.86%
